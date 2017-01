Un nou început european pentru CVM Tomis

Eliminată luna trecută din Cupa CEV, după meciurile cu Hypo Tirol Innsbruck, CVM Tomis Constanţa va continua să evolueze în Cupele Europene, dar în GM Capital Challenge Cup, începînd cu faza 16-imilor de finală. Aflată pentru al patrulea an consecutiv în Europa, formaţia constănţeană joacă în premieră în a treia competiţie inter-cluburi ca valoare, după ce a evoluat în Top Teams Cup (ediţiile 2005-2006 şi 2006-2007) şi Cupa CEV (2007-2008 şi 2008-2009). Adversara din 16-imi a campioanei României este o mai veche cunoştinţă, formaţia olandeză DOC Stap Orion Doetinchem, eliminată de constănţeni în ianuarie 2007, după două victorii cu 3-1. Lotul lui Orion a fost însă radical schimbat faţă de acele meciuri, doar patru jucători rezistînd de atunci: extremele Hellinga (căpitanul echipei) şi Sombroek şi centrii Sikking şi Klapwijk. Şi la Tomis au rămas puţini jucători care au contribuit la eliminarea olandezilor: Began, Voinea, Ashlei, Mihăilă şi Tănăsescu. „Este o oarecare presiune pentru că jucăm prima manşă acasă. Încă nu îi cunoaştem prea bine pe olandezi, dar sîntem conştienţi că ne aşteaptă două partide foarte grele. Sperăm să luăm un avantaj încă din meciul de pe teren propriu. Sînt jucători cu talie foarte ridicată, par mai periculoşi decît acum doi ani, din ce am văzut pe video, dar urmează să vedem cum e pe teren. Aşteptăm să vină cît mai mulţi spectatori la sală, pentru că vor avea ce vedea”, a declarat Florin Voinea. „O echipă foarte înaltă, cu talie, redutabilă la blocaj, nu ne aşteaptă deloc un meci uşor. Aparent, olandezii nu sînt peste Tirol, pentru că fac mai multe greşeli pe teren decît austriecii, dar în Cupele Europene nu mai există meciuri uşoare”, crede experimentatul coordonator Sebastian Firpo. „Am reuşit să obţinem informaţii prin foştii mei jucători, acum antrenori în Olanda, care mi-au transmis imagini şi statistici. Au un universal foarte valoros (n.r. - Marcelis), care atacă foarte multe mingi pe meci şi trebuie neutralizat. Orion se bazează pe un joc în forţă, specific şcolii olandeze, dar cred că noi sîntem mai buni decît la ora partidei cu Tirol”, consideră antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco. Partida tur dintre Tomis şi Orion va avea loc astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa şi va fi transmisă în direct de TV Neptun. Meciul va fi arbitrat de Yiannakis Sophocleous (Cipru) şi Ordanche Ambarkov (Macedonia).

Voleibaliştii olandezi s-au antrenat aseară în Sala Sporturilor

Echipa din Doetinchem a ajuns la Constanţa ieri după-amiază, iar după o oră era deja la Sala Sporturilor, pentru un prim antrenament. Foarte amabili, olandezii au fost imediat de acord să facă declaraţii pentru presa constănţeană. „Nu ştiu dacă sîntem avantajaţi din cauza returului pe teren propriu. Consider că şansele de calificare sînt egale. Am auzit de atmosfera de la Constanţa, dar cred că este bine pentru volei să fie cît mai mulţi spectatori. Oricum, noi vom da totul pe teren pentru un rezultat cît mai bun”, a spus universalul Joris Marcelis, un jucător înalt de 2,11 m! „Este pentru prima oară cînd joc contra unei echipe din România, dar ştiu că vom întîlni şi naţionala României în turneul de calificare la Europene. Ne aşteaptă un meci foarte greu, ştim că echipa din Constanţa este valoroasă, cu jucători din mai multe ţări, şi că are un public foarte zgomotos. Însă noi avem o echipă mai puternică decît la precedentele întîlniri şi sper să ne revanşăm”, a declarat scoţianul Christopher Lamont. „Sper că sîntem mai buni ca acum doi ani, avem jucători mai valoroşi. Sînt şase jucători noi în lot faţă de sezonul trecut, de aceea în campionat nu prea am strălucit. I-am văzut pe Tomis în Cupa CEV, echipa este mai bună decît cea care ne elimina acum două ediţii şi ne aşteaptă dispute grele pentru calificare. Vom încerca să cîştigăm seturi la Constanţa, iar pe teren propriu să învingem şi să ne calificăm”, a declarat antrenorul principal Henk Hansma.

Zece telefoane mobile prin tragere la sorţi

Ca de obicei la meciurile jucate de CVM Tomis la Constanţa, intrarea spectatorilor va fi liberă. Clubul organizator a anunţat că publicul va putea participa la o tombolă, în care vor putea fi cîştigate prin tragere la sorţi zece telefoane mobile. Tragerile la sorţi vor fi efectuate în pauzele dintre seturi şi la finalul jocului.

Programul partidelor din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa tur - aseară: Rabotnicki Fersped Skopje - Galatasaray Istanbul; azi: CVM Tomis - Orion Doetinchem; Kometa Kaposvar - DHL Ostrava; SCC Berlin - Cai Teruel; Arona Tenerife - Tourcoing LM; Salonit Anhovo Kanal - Moerser SC; Dunaferr Dunaujvaros - Generali Haching; Euphony Asse Lennik - Marek Union Ivkoni Dupniţa; TV Amriswil - Posojilnica Aich/Dob; Jastrzebski Wegiel - AJ Fonte Bastardo; Lausanne UC - Lokomotiv Kiev; Mlekpol Olsztyn - Sisley Treviso; joi: VCM LPS Piatra Neamţ - Metallurg Zhlobin (Belarus), ora 19.00; AS Cannes - EA Patras; Anorthosis Famagusta - Lokomotiv Harkov. Formaţia Arkas Izmir este calificată direct în optimile de finală.