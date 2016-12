Un nou început pentru CS BC Farul

După şase ani de pauză, echipa de baschet Farul Constanţa revine în competiţii. Având sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, ca membru fondator al echipei, CS BC Farul Constanţa a făcut primii paşi în urmă cu două luni, când, sub comanda maestrului emerit Costel Cernat şi al unui alt maestru al sportului, Vasile Paşca, s-a format lotul de jucători şi s-au efectuat primele antrenamente.

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, CS BC Farul Constanţa va debuta în noua ediţie a Diviziei B, împotriva formaţiei CSM Focşani. „Am pornit de la zero, cumpărând tot ceea ce era necesar şi am păstrat toate simbolurile fostului club Farul Constanţa. În scurt timp am format o echipă cu jucători din ţară pe care îi ştia antrenorul principal Costel Cernat, dar şi jucători din Constanţa. Vom încerca să promovăm cât mai bine baschetul pentru că este un sport iubit“, a declarat noul preşedinte al clubului, Petrică Munteanu. Cu o echipă din care fac parte câţiva jucători cu experienţă în primul eşalon, alături de care se regăsesc mai mulţi jucători tineri de la CSS 1 Constanţa (dublă legitimare) şi Cernavodă, BC Farul Constanţa are ca obiectiv promovarea în Divizia A.

„În primul rând vreau să spun că este o onoare şi în acelaşi timp o provocare pentru mine să pot începe la Farul această activitate. Cu toţii dorim să promovăm la finele sezonului. Nu ne va fi uşor, dar cu ambiţie putem face lucruri bune. Mai avem mult de muncă, iar meseria unui antrenor necesită timp. Am însă convingerea că Farul poate progresa, chiar dacă în acest moment avem unele probleme în apărare şi la aruncările de la distanţă. Vreau să imprim un joc rapid, să avem un contraatac rapid“, a declarat antrenorul principal Costel Cernat, acesta având, cel puţin ca jucător, un palmares impresionant: 10 titluri de campion al României cu Steaua Bucureşti, peste 250 de selecţii în echipa naţională şi patru participări la turneele finale ale Campionatului European, fiind considerat unul dintre cei mai buni baschetbalişti români din toate timpurile.

REGULAMENT DIVIZIA B. CS BC Farul Constanţa face parte din Seria a 2-a a Diviziei B, alături de formaţiile CSM Focşani, CS Baschet Time Bucureşti, CSU Galaţi, CS Phoenix Galaţi şi CS Concordia Chiajna. Turul campionatului începe sâmbătă şi se va încheia pe 12 decembrie, iar returul se va desfăşura în perioada 4 februarie - 3 martie. Apoi vor avea loc două turnee (organizate de formaţiile din această serie), pe 2-3 aprilie şi 27-29 aprilie, în urma cărora se va stabili şi clasamentul final. Primele două clasate vor accede la turneul semifinal (18-20 mai), iar la turneul final se vor califica primele două clasate din fiecare turneu semifinal. În Divizia A vor promova cele mai bune două echipe. Conform regulamentului, în Divizia B nu este permisă folosirea jucătorilor străini, iar pe foaia de joc nu pot fi trecuţi mai mult de trei jucători peste 25 de ani. Lotul echipei CS BC Farul Constanţa cuprinde următorii jucători: Alexandru Olteanu (29 ani), Sergiu Pop (20 ani), George Ilie (18 ani), Cristian Trandafir (24 ani), Marian Minea (căpitan, 26 ani), Bogdan Călin (16 ani), Andrei Gavriliu (19 ani), Claudiu Filip (25 ani), Marius Grecu (24 ani), Daniel Drăguş (29 ani), Alexandru Dănilă (18 ani), Andrei Bucur, Vlad Ionescu (18 ani), Robert Coconea, Nicolas Zisu şi Vlad Marian.