Un nou magazin cu încălțăminte și accesorii de calitate la Constanța

Pantofii se numără fără îndoială printre accesoriile cele mai importante ale unei ținute, iar cu toții putem fi de acord, că oricâte perechi am avea, niciodată nu sunt destule. Pentru a veni în sprijinul constănțenilor care vor să fie în pas cu moda, producătorul şi retailerul român de pantofi Denis din Suceava a deschis un magazin pentru marca Anna Cori la Constanța. Sandale cu toc sau fără, pantofi eleganți pentru ocazii speciale, precum și pantofi casual sau sport, toate acestea le puteți găsi în noul magazin din City Park Mall Constanța, situat în aripa nouă. Toate produsele au un design unicat și deosebit, iar calitatea se reflectă chiar și în cel mai mic detaliu. Cu alte cuvinte, încălțămintea este ridicată la rang de artă în magazinul Anna Cori, unde varietatea de modele și culori este copleșitoare, iar văzând prețurile, nu te poți abține să cumperi doar o singură pereche. Și asta deoarece, pe lângă calitatea superioară, produsele au și prețuri avantajoase. De la culori neutre precum bej, alb sau gri și până la cele mai îndrăznețe – galben intens, roz sau roșu aprins - încălțămintea comercializată în magazinul din City Park Mall poate fi adaptată oricărui stil și este potrivită chiar și pentru cele mai rafinate gusturi. Alături de pantofii special creați pentru femeia și bărbatul contemporan, la Anna Cori - brandul fabricii de încălțăminte Denis, puteți găsi și genți, portofele sau curele de piele, modele care de care mai atractive. În această perioadă, pentru o gamă variată de produse puteți profita de reduceri de până la 40%, spun reprezentanții magazinului. ”Produsele Anna Cori au un look frumos și au un preț accesibil pieței. Suntem atenți la alegerea pieilor, care să facă din pantofii noștri un produs de cea mai înaltă calitate”, a declarat Ana Cornea, manager şi acţionar al Denis SRL.

25 DE ANI DE CÂND ROMÂNII SE ÎNCALȚĂ DE LA MAGAZINELE GRUPULUI DENIS

Începută ca o mică afacere de familie, fabrica de încălțăminte și marochinărie Denis are peste un sfert de secol de existență, timp în care a făcut încrezători români și românce din toate colțurile țării, dar nu numai. Pe lângă magazinele din orașe precum București, Timișoara, Iași, Bacău, Sibiu, Cluj Napoca sau Craiova, Denis și-a lărgit orizonturile, extinzându-se în Kiev. ”Am considerat că orașul Constanța are potențial și este potrivit să fim prezenți pe piața de aici. Un procent de 20% din produsele noastre pleacă și la export, în magazine din Germania, SUA sau Anglia, dar ținând cont că avem o rețea de magazine și colecțiile sunt complexe, reușim cu greu să facem față cererilor din România. Intenționăm să devenim cât mai cunoscuți la nivel național și internațional”, a declarat Ana Cornea. Compania Denis, deţinută de Ilie şi Ana Cornea, are 420 de angajaţi în fabrica din Suceava şi în reţeaua de magazine.