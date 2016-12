Un nou meci important pentru Viitorul

Etapa a 12-a a ligii secunde la fotbal va aduce la Ovidiu o nouă candidată la promovare. Viitorul va primi replica echipei Concordia Chiajna, care, după primele 11 etape, ocupă locul 3 în clasament, cu 24 puncte. O partidă aşteptată cu deosebit interes de Viitorul, pentru că un rezultat pozitiv ar însemna menţinerea în prima jumătate a clasamentului, dar şi confirmarea că echipa poate învinge orice echipă din Seria I. „Partida cu Chiajna este foarte importantă pentru că vrem să ne menţinem în primele cinci echipe. Vom întâlni o formaţie bună, cu un joc combinativ şi în cadrul căreia evoluează câţiva jucători foarte experimentaţi“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel, susţinut şi de preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. „Toate partidele sunt decisive pentru noi. Meciul cu Chiajna este decisiv pentru că vom vedea în ce măsură ne putem lupta cu formaţiile de pe primele locuri. Şi cu Buzău era decisiv, pentru că un succes ne-ar fi consolidat locul în clasament. Eu am încredere în jucători, pentru că ştiu că pot oferi mai mult decât au arătat în unele jocuri. Am încredere şi în Cătălin Anghel, deoarece este un antrenor tânăr. Toată conducerea tehnică are încrederea şi susţinerea conducerii administrative“, a precizat Peniu.

DOROBANŢU, O CUNOŞTINŢĂ DELOC PLĂCUTĂ. Partida dintre Viitorul Constanţa şi Concordia Chiajna va fi arbitrată de Augustus Constantin (Rm. Vîlcea), ajutat de Ovidiu Artene şi Daniel Hulubei, ambii din Vaslui. Augustus Constantin va arbitra pentru a doua oară un meci al Viitorului în acest sezon, după ce a condus la centru şi întâlnirea din etapa a 7-a, Dunărea Galaţi - Viitorul, scor 4-0. De remarcat că observatorul întâlnirii va fi Marian Dorobanţu, nimeni altul decât fostul arbitru care a condus la centru partida retur dintre FCM Bacău şi FC Farul din barajul pentru promovarea în Liga I în 2001. În urma prestaţiei ruşinoase de atunci, în care a dezavantajat clar pe FC Farul, Dorobanţu a fost exclus din arbitraj.