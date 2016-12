Un nou meci maraton pentru CVM Tomis

CVM Tomis şi-a continuat seria victoriilor în Divizia A1 la volei masculin, dispunând sâmbătă, la Sala Sporturilor, cu 3:2 (32:34, 25:20, 21:25, 25:15, 15:7), de Ştiinţa Explorări Baia Mare, în etapa a 15-a, dar a fost depăşită în fruntea clasamentului, la setaveraj, de Remat Zalău. În partida de sâmbătă, CVM Tomis părea că se va impune fără probleme în primul set, conducând cu 21-16 şi 24-21, dar oaspeţii au revenit spectaculos, adjudecându-şi setul, în cele din urmă, cu 34:32. CVM Tomis a restabilit egalitatea, după 25:20 în setul secund, dar voleibaliştii constănţeni au continuat seria evoluţiilor oscilante, cedând setul al treilea cu 21:25. Aflaţi cu sabia lui Damocles deasupra capului, jucătorii antrenaţi de Ljubomir Gerasimov şi Răzvan Parpală au strâns rândurile şi nu au mai avut emoţii în ultimele două seturi, pe care le-au câştigat cu 25:15 şi 15:7. „Până la urmă victoria contează, chiar dacă suntem un pic dezamăgiţi, deoarece am mai pierdut un punct. Consider că jocul nostru este în creştere. Dacă nu vom evolua sâmbătă, la Tg. Mureş, cred că pauza ne va prinde bine, deoarece suntem un pic obosiţi”, a declarat Marius Lescov, coordonatorul de joc al Tomisului, care l-a înlocuit după primul set pe Hildebrand. „Poate că ne-am relaxat un pic, dar acest lucru s-a produs pe fondul unui joc bun al Tomisului. Chiar dacă am condus în două rânduri şi am fi putut învinge, este totuşi bine că am câştigat un punct la Constanţa”, a spus antrenorul oaspeţilor, Marius Botea. „Cu toate că am avut emoţii, este o victorie dulce pentru noi. În acest an trebuie să câştigăm toate meciurile, indiferent de scor”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Ljubomir Gerasimov.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Ljubomir Gerasimov): Hildebrand - Minchev, Began (cpt.), Spînu, D. Pavel, Bahov şi Marquinho - libero (au mai evoluat: Lescov, David, Merkushev, Miklashevich şi Macovei); Explorări (antrenor Marius Botea): Kecskemeti - Teuşan (cpt.), Neamţ, Socaciu, Didorciuc, Ţuţea şi Tofan - libero (au mai evoluat: Negrean, Răileanu şi Păştean). Au arbitrat: Corneliu Malaxia şi Florin Vasile-Boşi (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă: CSM Bucureşti - Unirea Dej 0:3 (22:25, 21:25, 17:25), Torpi Tg. Mureş - Remat Zalău 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) - gazdele nu s-au prezentat, U. Cluj - Dinamo Bucureşti 0:3 (14:25, 18:25, 23:25), VCM Piatra Neamţ - CSM U. LPS Suceava 3:0 (25:21, 25:18, 25:22), SCMU Craiova - Steaua Bucureşti 2:3 (25:22, 19:25, 25:23, 20:25, 14:16).

Clasament

1. Remat Zalău 15 14 1 44:11 40

2. CVM Tomis 15 15 0 45:15 40

3. Dinamo Bucureşti 15 13 2 40:13 37

4. Explorări Baia Mare 15 9 6 31:24 27

5. Unirea Dej 15 8 7 31:26 25

6. VCM Piatra Neamţ 15 7 8 30:28 24

7. Steaua Bucureşti 15 7 8 26:30 21

8. SCM U. Craiova 15 6 9 25:32 19

9. CSM Bucureşti 15 5 10 24:32 17

10. U. Cluj 15 5 10 23:34 15

11. Torpi Tg. Mureş 15 1 14 9:44 3

12. CSMU LPS Suceava 15 0 15 6:45 2