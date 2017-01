Un nou medicament pentru tratarea pacienţilor HIV/SIDA

Pacienţii diagnosticaţi cu HIV/SIDA beneficiază de un nou medicament! Producătorii au anunţat că medicamentul - Aptivus - are o activitate antivirală foarte bună şi este recomandat bolnavilor pentru care alte medicamente de acest tip nu au fost eficiente. Tratamentul cu acest medicament este activ împotriva majorităţii tulpinilor HIV. Potrivit dr. Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecţioase „Dr. Matei Balş”, tratamentul unui bolnav infectat cu HIV costă între 500 şi 1.500 de euro pe lună, iar dacă în schema de tratament a unui pacient este introdus şi Aptivus, costul lunar ajunge la 750 de euro. „Preparatul Aptivus este deja foarte bine stăpînit de toţi medicii români, iar pacienţii îl tolerează foarte bine. Medicamentele noi aduc un suport în plus pentru menţinerea speranţei de viaţă a pacienţilor şi pentru a le asigura acestora o viaţă de calitate”, a precizat Streinu-Cercel. Potrivit statisticilor Compartimentului pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA, în România, la sfîrşitul lunii iunie 2008, erau înregistraţi aproximativ 10.000 de pacienţi infectaţi cu virusul HIV, dintre care ponderea cea mai mare o au cei cu vîrste cuprinse între 15 şi 19 ani. Dintre totalul pacienţilor infectaţi, 6.603 sînt în tratament antiretroviral. „România a înregistrat progrese în tratarea pacienţilor infectaţi cu HIV/SIDA, pentru că au fost trataţi pacienţii, şi nu boala. Astfel, rata de transmitere a virusului pe teritoriul României este mică şi se menţine aşa. De asemenea, România are cea mai mare rată de supravieţuire din zonă” a subliniat dr. Adrian Streinu Cercel. Mai exact, speranţa de viaţă a bolnavilor infectaţi cu HIV/SIDA a crescut considerabil în ultimii 18 ani, de la doar şase luni la începutul anilor ’90, la cel puţin 20 de ani în momentul de faţă. Acest lucru se datorează tratamentelor existente, cu ajutorul cărora medicii pot stăpîni mai bine boala încă de la începutul ei. În prezent, la Constanţa, în evidenţele medicilor Spitalului Clinic de Boli Infecţioase se află aproximativ 850 de bolnavi seropozitivi, din care circa 720 îşi iau tratamentele.