Un nou ministru la Transporturi, noi planuri „cincinale“

La începutul acestui an, când la Palatul Victoria a venit o nouă echipă, am avut parte de noi promisiuni mărețe. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ne-a vorbit, atunci, despre planurile pe care le are cu privire la autostrăzi şi drumurile de mare viteză. Ministrul Cuc a dat asigurări că, până la finele anului, vor fi gata 90 de kilometri noi și vor exista 600 de kilometri de autostradă scoşi la licitaţie. Din păcate, și în acest caz, românii au un nou deja-vu, pentru că planurile mărețe ale actualei coaliții de guvernare, PSD - ALDE, vor rămâne, din nou, doar pe hârtie. Asta deoarece guvernanții au decis, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, să taie bani tocmai de la ministerele care ar fi trebuit să investească în infrastructura țării, Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale. Cei mai mulţi bani s-au tăiat din bugetul Ministerului Transporturilor, care are cu 44% mai puțin din cât primise iniţial, adică peste 6,2 miliarde de lei. În aceste condiții, Transporturile mai rămân cu doar 7,8 miliarde de lei, faţă de 14 miliarde, cât se decisese iniţial.

CONSTĂNȚEANUL STROE A BĂUT APĂ DUPĂ CUC

După rectificarea bugetară, Cuc și-a luat zborul de la Transporturi. În locul său a venit Felix Stroe, președintele Organizației Județene Constanța a PSD și fost director general al SC RAJA SA. Pentru că avem un nou șef pentru tot ceea ce înseamnă transporturi în România, avem parte și de noi promisiuni mărețe. Aflat într-o vizită la Hunedoara, mai exact pe lotul 4 al autostrăzii Lugoj - Deva, Felix Stroe, ministrul Transporturilor, a declarat că în ANUL VIITOR VOR FI DAŢI ÎN FOLOSINŢĂ CEL PUŢIN 150 DE KILOMETRI DE AUTOSTRADĂ. La fel ca și predecesorul său, Stroe a precizat că va merge în vizite de lucru pe autostrăzile din România cel puţin o dată pe lună. „Nivelul de toleranţă va fi zero, pentru că aceste lucrări nu au suferit din cauza lipsei de finanţare. Au fost bani din fonduri UE, toate plăţile s-au făcut la timp. Urmărirea, monitorizarea, îndrumarea au fost defectuoase. În ceea ce mă priveşte, cel puţin o dată pe lună o să ne întâlnim pe autostrăzile patriei. Nu sunt nici pesimist, nici optimist, sunt realist şi realitatea este că, fiind banii, ne lipseşte organizarea”, a declarat ministrul Transporturilor.

Așadar, la oameni noi avem și promisiuni noi. Să sperăm că nu ne vom trezi din nou că dăm vina pentru nerealizări pe proceduri, pe greaua moștenire ori pe Cel de Sus.

10.000 KM DE AUTOSTRĂZI PROMIŞI ÎN ULTIMII 25 DE ANI. 750 KM REALIZAŢI

România are în prezent mai puţin de 750 de kilometri de autostrăzi, dar dacă s-ar fi împlinit promisiunile politicienilor din ultimii 25 de ani, infrastructura de mare viteză ar fi avut cel puţin 10.000 de kilometri, reiese din declaraţiile politice din perioada postdecembristă analizate de Mediafax. În topul promisiunilor referitoare la autostrăzi, primul este Relu Fenechiu (ministru al Transporturilor în perioada decembrie 2012 - iulie 2013), cu ai săi 4.000 de kilometri. Fenechiu este urmat de Dan Şova (ministru în perioada martie - iunie 2014), cu 2.020 de kilometri, şi de o serie de alţi miniştri şi oficiali care au oscilat în jurul cifrei de 1.000 de kilometri. Estimările oficiale privind construcţia de autostrăzi au început cu „indicaţiile preţioase” lansate, la vremea lui, de Nicolae Ceauşescu, în „lumina” cărora IPTANA (Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene) a realizat un studiu pentru 3.600 de kilometri. Aceştia urmau să fie construiţi în trei etape: I cu 20 de kilometri (până în anul 2006), apoi II cu 636 de kilometri (anii 2006-2015) şi III cu 2.600 de kilometri (după anul 2015). Primul care s-a remarcat, în perioada postdecembristă, cu o declaraţie memorabilă pe tema infrastructurii a fost Traian Băsescu (ministrul Transporturilor în perioada aprilie 1991 - noiembrie 1992), care a spus că „România nu are nevoie de autostrăzi”. Apoi, ca preşedinte al României, a declarat - în martie 2009 - „vă garantez că peste doi ani România va avea 700 de kilometri de autostradă”, recomandând Guvernului să construiască respectivele şosele „din fonduri europene, nu prin parteneriat public-privat”. Cum ați văzut voi cei 700 de kilometri de autostradă, așa am văzut și noi.