Un nou model de telefon inteligent

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co a lansat, ieri, cel mai nou smartphone, Samsung Galaxy SIII, pe 28 de pieţe din Europa şi Orientul Mijlociu, în încercarea de a obţine un avans consistent înainte ca rivalul Apple să vină cu o nouă versiune a modelului iPhone. Noul Galaxy S are o diagonală de 4,8 inci, un procesor quad core de 1.4 Ghz şi 1Gb RAM, ecran HD Super AMOLED cu o rezoluţie de 1280 x 720 pixeli şi o cameră principală capabilă să înregistreze imagini la 8 MP. Sistemul de operare este Android 4.0, personalizat cu interfaţa Samsung TouchWiz. Până în luna iulie, un număr de 296 de operatori din 145 de ţări din întreaga lume vor oferi clienţilor Galaxy S III, analiştii estimând că noul model va devansa recordul de 20 de milioane de unităţi vândute la nivel mondial stabilit de predecesorul Galaxy S2. În primul trimestru al acestui an, Samsung a vândut 44,5 milioane de smartphone-uri, adică 21.000 de unităţi în fiecare oră, ceea ce înseamnă că grupul sud-coreean controlează 30,6% din piaţa globală. Pe locul secund se situează Apple care a vândut 35,1 milioane de iPhones şi are o cotă de piaţă de 24,1%.

Nu sunt puţini cei care vor să îl vadă, să îl testeze, să îl precomande şi chiar să îl cumpere indiferent de preţul la care ajunge, numai să ajungă mai repede. Clienţii care îşi aşteaptă smartphone-ul Samsung Galaxy SIII la începutul lunii iunie au fost avertizaţi că vor fi întârzieri în livrări. Acestea au survenit din cauza unor probleme de fabricaţie ce afectează varianta albastră (pebble blue) a noului telefon, mai exact capacul bateriei. Se pare că Samsung a ales deja să renunţe la 600.000 de capace de baterie din spatele carcaselor şi să modifice procesul de fabricaţie. Momentan nu au fost dezvăluite problemele specifice de care suferă aceste capace albastre dar se pare că varianta albă de Galaxy SIII nu va fi deloc afectată.