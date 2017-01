Un nou pas greşit pe teren propriu

Stadionul “Farul“ a găzduit aseară întîlnirea dintre FC Farul şi Jiul, un duel care a strîns în tribune numai 400 de spectatori. Şi aceştia au avut ce regreta, prima repriză fiind una plictisitoare, singurul eveniment, aplaudat la scenă deschisă, fiind debutul noii maşinuţe medicale, în min. 30. Oaspeţii au fost mai periculoşi pe contraatac, în timp ce Farul a atacat... steril. Repriza a doua a fost mai încinsă, "rechinii" irosind mai multe ocazii de gol, prin Apostul (min. 55 şi 82) şi Guriţă (min. 64). De cealaltă parte, Paleacu l-a pus la grea încercare pe Vlas (min. 53 şi 71), portarul Farului respingînd în corner, de fiecare dată, mingea şutată de atacantului Jiului. În min. 83, Vlas a dat mari emoţii suporterilor constănţeni, dar M. Constantinescu nu a profitat de degajarea greşită a portarului Farului. 0-0 scor final şi "rechinii" nu au putut învinge penultima clasată, cedînd încă două puncte la adevăr, după cele pierdute în disputele cu Unirea Urziceni, Ceahlăul Piatra Neamţ şi FC Naţional. Iar jocul formaţiei constănţene lasă, în continuare, de dorit. Unde eşti... Petre Grigoraş?

Au evoluat formaţiile - FC Farul (director tehnic Ion Marin): Vlas - Băcilă, Gheară, Şchiopu (cpt.), Maxim (45 L. Florea) - Disney (69 T. Moldovan), Fl. Lungu, Senin (46 Voiculeţ) - I. Apostol, Guriţă - L. Mihai; Jiul (antrenor Marin Tudorache): C. Mulţescu - Scarlatache, Mihart, A. Ilie, C. Dinu - Borza (80 M. Voicu), Pâcleşan (cpt.), M. Gheorghe, C.Petre (87 Lungan) - M. Constantinescu, Paleacu. Cartonaşe galbene: Disney, Senin, Maxim, L. Florea/ Borza, A. Ilie, C. Mulţescu, Pâcleşan. Au arbitrat: Marius Avram - Adrian Vidan şi Nicolae Marodin (toţi din Bucureşti).

Dorinel Munteanu revine la Cluj

Fără îndoială, centrul de atracţie al acestei runde îl reprezintă partida de la Cluj, unde CFR va primi vizita celor de la FC Argeş. Dorinel Munteanu va reveni sub Dealul Feleacului ca adversar, iar atmosfera se anunţă una tensionată. Alte meciuri atractive vor fi la Iaşi şi Galaţi, unde Rapid, respectiv Steaua, trebuie să cîştige pentru a continua cursa de urmărire a liderului, Dinamo.

Programul partidelor - vineri: Unirea Urziceni - FC Vaslui 1-0 (G. Munteanu 24); FC FARUL CONSTANŢA - JIUL PETROŞANI 0-0; sîmbătă, 21 octombrie, ora 14.00: CFR Cluj - FC Argeş (TVR 2); ora 15.00: Pandurii Tg. Jiu - Poli Timişoara (Telesport); Gloria Bistriţa - Dinamo (Naţional TV); ora 20.45: FC Naţional - U. Craiova (Antena 1); duminică, 22 octombrie, ora 14.00: Poli Iaşi - Rapid (Naţional TV); ora 15.00: Oţelul Galaţi - Steaua (TVR 1); ora 20.00: Ceahlăul Piatra Neamţ - UTA (Telesport).