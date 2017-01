Un nou premiu la un concurs internaţional pentru elevii Colegiului „Mircea cel Bătrîn”

S-ar părea că la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” s-a instituit o adevărată formulă a succesului. Ea are ca termeni o echipă de mircişti şi un profesor coordonator. În cazul nostru, profesorul coordonator - multiplu cîştigător a numeroase medalii şi diplome la concursurile internaţionale de gen, care a primit şi o medalie de aur pentru realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnicii la penultimul concurs la care a participat, - este Ion Băraru. Echipa mircistă a fost formată, de această dată, din Claudiu Cherciu şi Cristian Trancă de la Centrul de Cercetări al Elevilor din cadrul Fundaţiei Academice ”Alumni” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn”. Acest trio de succes a participat, în perioada 8 - 10 iunie 2007, la cea de-a III-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Design Dream Line, care s-a desfăşurat la Ankara, în Turcia. „Această olimpiadă se adresează elevilor de liceu şi şcoli generale pasionaţi de promovarea ideilor ştiinţifice noi, care pot fi materializate în proiecte cu aplicabilitate directă în traiul cotidian, dar orientate în special către domeniile tehnice”, a declarat profesorul de fizică Ion Băraru. În acest an, la Ankara, au fost jurizate 7.454 de proiecte, realizate de elevi din 350 de şcoli, aparţinînd a 41 de naţiuni. În urma evaluării acestora, juriul internaţional alcătuit din Rebecca Allen (University of California, USA), Hatemi Semih Ozrenk (Lika Concept, Turcia), Ken Nah (Hong lk University, Corea), Engin Coban (Atalntik Egitim Kurumlan, Turcia), Abir Mullick (Georgia Institute of Technology, USA), Cemil Koca (Network of Samanyolu College, Turcia) a desemnat proiectul „Coherent Light Beam for Optical Experiments” ca fiind cîştigătorul Premiului Special al Juriului. Acest rezultat nu face decît să confirme, din nou, activitatea extraordinară, ce îmbină armonios ştiinţa şi creaţia membrilor Centrului de Cercetări al Elevilor.