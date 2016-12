Un nou primar în funcţie, la Ovidiu

La sfârşitul săptămânii trecute, la Ovidiu, a avut loc şedinţa de constituire a noului Consiliu Local rezultat în urma alegerilor din 10 iunie. Tot cu această ocazie a fost validat şi mandatul noului primar al oraşului Ovidiu, George Scupra, pentru următorii patru ani. “Le mulţumesc celor care m-au votat şi celor care nu m-au votat şi îi asigur că voi fi primar pentru toţi locuitorii oraşului Ovidiu. În acest sens, primul proiect pe care doresc să îl realizez şi pentru care am demarat deja discuţiile cu factorii implicaţi este legat de transportul în comun. Am discutat deja cu primarul Radu Mazăre de la Constanţa şi cu directorul RATC Dumitru Coiciu pentru a prelungi liniile RATC până la ieşirea din oraşul Ovidiu spre Mihail Kogălniceanu. Odată rezolvată această problemă, locuitorii din Ovidiu care lucrează în Constanţa vor avea cu ce să ajungă acasă. De asemenea, prin implementarea acestui proiect, elevii şi bătrânii vor putea beneficia de facilităţi de care beneficiează şi cei din Constanţa. În Ovidiu, bătrânii cu pensii sub 700 de lei vor beneficia de gratuitate la transportul în comun, în timp ce elevii şi studenţii vor avea o reducere de 50% la preţul biletelor şi abonamentelor”, a declarat primarul George Scupra. El a precizat că o altă prioritate a începutului de mandat o reprezintă grădiniţa cu orar prelungit, dar şi o piaţă agroalimentară. “Grădiniţa cu orar prelungit este foarte necesară. Consider că un astfel de proiect ar fi trebuit implementat de foarte mult timp. În ceea ce priveşte piaţa agroalimentară, este inadmisibil ca un oraş cu aproximativ 15.000 de locuitori să nu aibă o astfel de piaţă, iar producătorii locali să meargă tocmai la Constanţa pentru a-şi vinde produsele”, a spus Scupra. În şedinţa de constituire a Consiliului Local, toţi cei 17 consilieri locali au fost validaţi, fiind ales şi viceprimarul, care provine tot de la PSD şi se numeşte Florentina Zaharia. Primarul a spus că în viitoarea şedinţă va fi stabilită şi componenţa comisiilor de specialitate.