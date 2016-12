Un nou proces în cazul Lara Şaban

15:46:33 / 06 Martie 2014

pt cititori

Domnul procuror a facut numai greseli in activitate dar cand exista sustinere nu ai ce sa-i faci,aviz raspunsul DNA,EX,a incredintat un cetatean roman minor pt a fi scos din tara fara acordul familiei sau reprezentantului legal cum prevede legea,a trimis in judecata un politist pt omor fara ca acesta sa savarseasca fapta prevazuta de legea penala,a trimis in judecat politisti pt luare de mita fara a exista mita etc.Si totusi cineva i-l sustine fara a raspunde vreodata pt abuzurile pe care le face.In dorinta sa pt ascensiune acesta nu mai realizeaza greselile pe care le face