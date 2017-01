Un nou proiect finanţat de UE

Începând din luna martie 2010, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, prin Centrul Enterprise Europe, este partener într-un nou proiect finanţat direct de Comisia Europeană (CE). Intitulat „RO-SMEP/Panels - a two way communication RO-EU”, proiectul are acoperire naţională, fiind implementat de un consorţiu de nouă parteneri (camere de comerţ, agenţii de dezvoltare, universităţi, centre de transfer tehnologic), membri ai Enterprise Europe Network. Obiectivul proiectului îl constituie consultarea oamenilor de afaceri pe diferite subiecte lansate de CE, pentru a elabora politicile şi legislaţia europeană ce vizează mediul de afaceri. „Pe parcursul a doi ani (martie 2010 - martie 2012), CE va organiza cel puţin şase consultări pe diverse domenii, fiecare partener va organiza grupuri de lucru moderate de specialişti care vor prezenta documentele supuse consultării publice, vor sprijini firmele să înţeleagă modul în care le va fi afectată activitatea şi îi vor ajuta să-şi exprime opiniile privind impactul schimbărilor propuse de CE asupra activităţii lor. Opiniile firmelor, colectate în cadrul acestor paneluri, vor fi transmise apoi Comisiei, întreprinderile mici şi mijlocii având în acest mod ocazia să contribuie la îmbunătăţirea procesului de elaborare a actelor normative care urmează să le influenţeze activitatea”, a afirmat coordonatorul proiectului Rodica Belteu. CCINA Constanţa va organiza pe 2 iunie un eveniment de lansare a proiectului, în cadrul căruia vor fi prezentate obiectivele, activităţile şi modul în care se vor derula consultările. Participarea este gratuită şi deschisă reprezentanţilor mediului de afaceri.