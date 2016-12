Un nou Psy bate la uşile consacrării

Muhammad Nazir, pakistanezul vânzător de peşte şi vedetă a muzicii pop în Marea Britanie, a fost expulzat din această ţară, deoarece nu mai are viză de şedere. Totuşi, bărbatul se va întoarce în Regatul Unit, imediat ce va obţine o nouă viză. Muhammad Nazir, devenit vedetă peste noapte, după ce a înregistrat o melodie ce are ca temă exact afacerea lui de succes, ”One Pound Fish”, în traducere, „Peşte de o liră”. Autorităţile britanice l-au somat pe Muhammad Nazir - al cărui cântec ocupă în prezent locul 29 în topul muzical britanic, după ce ajunsese pe poziţia a opta - să părăsească imediat Marea Britanie, întrucât i-a expirat viza de şedere în această ţară. Cotidianul britanic ”The Guardian” scrie că ”viaţa lui Muhammad Shahid Nazir reprezintă o poveste a imigraţiei din secolul XXI”. Acesta a venit în Marea Britanie, în 2011, pentru a studia, dar a fost obligat să muncească pentru a putea să trăiască şi a ajuns să vândă peşte în Queen\'s Market din Upton Park din Londra. Spre deosebire de ceilalţi comercianţi de peşte, Nazir, care are umor şi talente artistice de cântăreţ şi dansator, a folosit o metodă inedită de a-şi face clientelă. Îşi ademenea cumpărătorii cântând ”Veniţi doamnelor, veniţi doamnelor! Peştele de o liră sterlină. E foarte bun, e peştele de o liră sterlină, nu e scump, e peştele la o liră sterlină!”, le cânta el clienţilor, în maniera celebrului hit ”Gangnam Style”. Notorietatea a dobândi-o nu atât datorită peştelui bun şi ieftin pe care îl vindea, ci unor clienţi cărora le-a devenit simpatic şi l-au filmat în timp ce îşi făcea meseria. Apoi au postat înregistrarea pe YouTube, iar în câteva luni, videoclipul a generat aproape cinci milioane de vizualizări. În iulie, la îndemnul admiratorilor săi, Muhammad Shahid Nazir a participat la emisiunea-concurs X Factor, iar directorii casei de discuri Warner i-au propus deja, luna trecută, un contract.

Cântecul lansat de Muhammad Shahid Nazir conţine elemente din muzica dance, dar şi inspirate de Bollywood. Femei tinere şi frumoase dansează în ţinute sumare, în spatele lui. Bărbatul cântă în faţa Turnului Londrei, ţinând în mâini peşti pe care îi agită în aer, înconjurat de bătrâni şi de copii care sar pe loc.

Presa britanică vede în el un nou Psy, referindu-se la cântăreţul sud-coreean care a făcut să danseze întreaga planetă, în acest an, cu piesa lui de succes ”Gangnam Style”.