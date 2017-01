Un nou purtător de cuvînt la ISU „Dobrogea”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” are, începînd de ieri, un nou purtător de cuvînt. Este vorba despre sg. maj. Paula Anghel, în vîrstă de 27 de ani, care ieri a depus jurămîntul de credinţă pe stadionul „Farul”, alături de alte cîteva sute de subofiţeri din cadrul ISU „Dobrogea”. „Pentru mine, alegerea carierei militare a fost o provocare. La început nu mi-a fost uşor, pentru că nu am mai avut contact atmosfera cazonă. Pot să spun că întreaga mea viaţă s-a schimbat. Am reuşit, însă, să mă obişnuiesc şi în prezent mi se pare ceva normal”, a declarat sg. maj. Paula Anghel. Absolventă a Colegiului de Institutori şi Educatori, specializarea Psihopedagogie Specială, tînăra şi-a obţinut masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice, iar în prezent studiază psihologia. Pînă la ora actuală, sg maj. Paula Anghel a lucrat în mai multe redacţii constănţene, printre care se numără şi cea a cotidianului „Telegraf”, iar timp de doi ani a fost purtătorul de cuvînt al Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL). „Consider că experienţa pe care o am mă recomandă pentru postul pe care îl ocup în prezent”, a adăugat sg. maj. Paula Anghel.