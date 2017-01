Un nou război între democraţi, liberali şi Palate: cel al biletelor

PD: Scrisoarea lui Tăriceanu poate avea implicaţii legale

Ecourile scandalului provocat de scrisoarea pe care premierul Călin Popescu Tăriceanu i-ar fi trimis-o preşedintelui Traian Băsescu nu au încetat. Fostul consilier prezidenţial Theodor Stolojan a declarat ieri că biletul la care face referire fostul consilier de stat la Cotroceni, Elena Udrea, există, însă întrebarea care se pune ar fi dacă notiţa a fost arhivată: "E clar că e o porcarie. Şi mie îmi vine uneori să arunc asemenea porcării la gunoi. Nu l-am văzut, dar sînt sigur că acest bilet a existat. O cunosc pe Udrea şi ştiu că nu ar fi ieşit cu aşa ceva nefondat". Stolojan a adăugat că "nu îl preocupă Tăriceanu", însă acesta ar fi trebuit să-şi dea demisia atunci cînd l-a chemat pe ministrul Justiţiei în cabinetul său şi l-a pus faţă-n faţă cu o persoană cercetată penal (Dinu Patriciu-n.r.). Reamintim că Udrea a pus pe jar scena politică, afirmînd că, în perioada în care ea era consilier la Cotroceni, premierul i-a trimis preşedintelui "o scrisoare în care îi cerea să intervină la Parchetul General pentru Dinu Patriciu şi chiar cerea date din proces". Udrea a susţinut că i-a dus preşedintelui scrisoarea, iar acesta, cînd a văzut despre ce este vorba, l-a aruncat şi a zis: "Aşa înţeleg mafioţii să conducă ţara şi Guvernul". Premierul a catalogat drept "o făcătură" acuzaţiile Elenei Udrea, declarînd că nu putea să-i ceară aşa ceva preşedintelui şi a negat existenţa unui document pe această temă. În schimb, Băsescu a declarat că ştie "foarte cert că există ceva" şi că a cerut ca documentul să fie căutat în arhiva de la Cotroceni. Tot ieri, în sprijinul Elenei Udrea a venit şi PD, prin vocea liderului Emil Boc. El a declarat că nu are motive să se îndoiască de adevărul declaraţiilor Elenei Udrea şi că scrisoarea poate avea implicaţii legale, dacă se va constata că s-a încălcat principiul separaţiei puterilor în stat. “Aşteptăm să vedem care este conţinutul scrisorii, după care ne vom pronunţa", a declarat Boc, care şi-a exprimat speranţa că Preşedinţia va face public acest bilet. În schimb, deputatul PNŢCD Aurelian Pavelescu a declarat că scandalul "bileţelului" care ar fi fost trimis şeful statului de către premier este "o diversiune a serviciilor secrete", Elena Udrea fiind o "interfaţă a jocurilor de culise îndreptate împotriva lui Tăriceanu, a PNL-ului şi a Guvernului". El s-a întrebat retoric: "De ce acel bileţel nu a fost făcut public atunci cînd a fost scris? Pentru un posibil şantaj? De ce acum? Pentru declanşarea unei noi crize politice?". El consideră că este " incalificabil ca această doamnă, Elena Udrea, să ţină prima pagină a ziarelor şi toată lumea să-şi îndrepte ochii spre ea, cînd avem de vorbit despre aderare, fonduri de adeziune, integrare". El i-a cerut Elenei Udrea şi lui Băsescu, "despre care lumea spune că se află în spatele ei", să oprească "aceste jocuri de culise".

Liberalul Radu Stroe a făcut public conţinutul biletului pe care i l-a dat Băsescu în urmă cu opt luni

Peste toate, pe lîngă biletul pe care l-ar fi trimis Tăriceanu, a mai ieşit la iveală un bilet. Cel pe care Băsescu i l-a dat ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, liberalul Radu Stroe, la ceremonia de depunere a jurămîntului, de la finalul lunii mai. Stroe a declarat ieri că biletul primit de la Băsescu redă un fragment din stenograma primei şedinţe CSAT în care au fost discutate legile securităţii. Potrivit lui Stroe, fragmentul redă discuţia în care secretarul general al Executivului a cerut grupului de lucru de la Cotroceni să pună pachetul de legi, nesecretizat, la dispoziţia experţilor grupului de lucru de la Guvern: "Ei au secretizat legile securităţii acolo, la Cotroceni. Eu le-am zis să nu ni le dea cu statutul de secret, ca să le vadă opinia publică, dar nu au vrut să le desecretizeze. Şi i-am spus lui Băsescu că dacă mi le dă aşa, eu am să le introduc tot secretizate la Comisia SRI din Parlament. Băsescu ar fi vrut să spună apoi «Uite, Radu Stroe vrea să le secretizeze chiar el şi strigă peste tot că eu, Băsescu, vreau acest lucru»". El a explicat astfel că, prin scoaterea din context a fragmentului stenogramei care redă dialogul său cu preşedintele, s-ar da de înţeles că ministrul SGG a vrut să fie păstrat secretul asupra pachetului legislativ, fără ca documentul să fie pus în discuţia opiniei publice şi a Parlamentului. Stroe consideră că şeful statului intenţiona astfel să-i creeze o imagine falsă în faţa opiniei publice, acuzîndu-l că se pronunţă în CSAT pentru transmiterea legilor secretizate la comisia SRI, deşi public insistă ca documentele să fie prezentate. Stroe susţine că preşedintele a făcut însă "o greşeală de logică" şi că biletul nu-l ajută pe Băsescu: "Nu-l ajută pe el biletul ăsta, mă ajută pe mine. Greşeala lui Băsescu constă în faptul că legile fiind secretizate la CSAT, numai acest Consiliu le putea desecretiza. Mai mult, în document este şi o frază din care se poate vedea că preşedintele dorea să treacă pachetul de legi prin asumarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, deci fără dezbateri parlamentare, astfel încît actele normative să fie adoptate cu variantele făcute la SRI şi CSAT". Stroe a precizat că nu a dorit să divulge conţinutul documentului înainte de a primi confirmarea CSAT că acest lucru nu constituie o faptă penală: "Nu vedeţi cum discută acum de Elena Udrea cu biletul? Dacă e secret sau penal? Aşa ar fi discutat şi cu mine dacă prezentam atunci public documentul". Liberalul consideră că preşedintele Băsescu a intenţionat să-i întindă "o capcană" prin înmînarea acestui document: "Mi-a întins o cursă, sperînd că fac vreo prostie. Credea că am să-i dau hîrtia înapoi, că i-o arunc din mînă, cine ştie ce tîmpenie o fi fost în capul lui". Radu Stroe crede că imaginea sa a avut mult de suferit din cauza faptului că nu a putut dezvălui opiniei publice conţinutul biletului imediat după ce l-a primit de la preşedinte, în tot acest timp opinia publică suspectîndu-l că ar fi fost securist, informator, că a făcut vreo "şmecherie", că are afaceri dubioase.