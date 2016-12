Un nou rector la „Ovidius”, la începutul lui 2014

CAZUL EPURE, UN „ACCIDENT” Sute de studenţi şi părinţi, profesori, decani, foşti şi actuali prorectori, rectori onorifici, dar şi oficialităţi locale au venit, ieri, la deschiderea noului an şcolar de la „Ovidius”. Printre studenţi s-a numărat şi Sharjeel Irfal. El a venit tocmai din Marea Britanie să studieze medicina la Constanţa. Întrebat de ce a ales ţara noastră, a răspuns: „Am prieteni români care predau engleză aici şi ştiu că se face carte. Diploma este acceptată în Marea Britanie”. În ciuda tânărului încrezător, la debutul noului an universitar, oficialităţile n-au putut să nu facă referire la perioada zbuciumată care a zguduit din temelii cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Dobrogea. Mai întâi, în cadrul ceremoniei de deschidere, a fost oficiată o slujbă religioasă condusă de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, el însuşi prorector al UOC. Au urmat discursurile oficialităţilor. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, a spus că ceea ce s-a petrecut cu Epure a fost „un accident”, lucru pe care îl vor demonstra studenţii, prin rezultatele lor. „Ne punem mari speranţe ca această emblemă - UOC -, o mândrie a judeţului, să treacă peste momentul dificil. Sper că în acest an vom avea o universitate pentru studenţi şi nu studenţi pentru universitate”, a declarat Dragomir, îndrumându-i pe studenţi şi profesori să menţină ştacheta ridicată.

PROCEDURI PENTRU ALEGERI Fostul rector al universităţii, prof. univ. dr. Victor Ciupină, a declarat că este onorat să se afle la inagurarea noului an universitar şi are încredere în reuşita studenţilor. La rândul său, prof. univ. dr. Adrian Bavaru, de asemenea fost rector, în prezent rector onorific, a admis că universitatea a trecut printr-o perioadă grea, dar, ca şi prof. Ciupină, e încrezător că problemele vor fi depăşite. Totodată, şi preşedintele Senatului universităţii, prof. univ. dr. Petru Bordei, le-a transmis studenţilor că au fost „sarea şi piperul” zilei de ieri. „„Ovidius” are aproximativ 20.000 de studenţi şi cei mai mulţi sunt foarte buni. Îmi doresc ca atunci când vor termina să nu mai fie nevoiţi să plece în alte părţi, să rămână aici unde au învăţat şi să contribuie la dezvoltatea regiunii. Sper să avem cât mai puţini restanţieri sau chiar deloc”, a declarat, încrezător, prof. Bordei. El a anunţat că în această săptămână vor fi declanşate procedurile pentru alegerea noului rector. „Urmează să se stabilească modalitatea de alegere a rectorului: prin vot sau prin concurs. Săptămâna aceasta se declanşează metodologia. Conform legii, trebuie să treacă şase luni, dar noi vom solicita Ministerului Educaţiei să se reducă la trei luni. În perioada asta se hotăreşte metodologia de alegeri şi apoi se alege noul rector. Eu estimez că până la sfârşitul lui ianuarie o să avem rector”, a declarat preşedintele Senatului. Odată ales, rectorul îşi va desemna prorectorii. Se va forma şi un nou Consiliu de Administraţie, care poate solicita alţi decani în fruntea facultăţilor. Reamintim că sâmbătă, prezentă la Constanţa, prof. Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, le-a recomandat profesorilor universităţii să organizeze alegeri la nivelul tuturor facultăţilor, tocmai pentru a fi eliminate comentariile negative şi pentru a salva, astfel, imaginea universităţii.