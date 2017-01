Un nou scandal în învățământul constănțean!

Caz revoltător la Școala Gimnazială ”Viceamiral Ioan Murgescu” din localitatea constănțeană Valu lui Traian! O mamă, Paula Marcovici, susține că i-au fost bătuți copiii la școală de către învățătoare. Cei doi copii sunt gemeni - un băiat și o fată - și învață în clasa zero B. Mama celor doi se plânge că cei mici refuză să mai vină la școală din cauză că se tem de cea care ar trebui să le fie un model în viață. Femeia susține că învățătoarea, Maria Zaharia, i-a lovit de nenumărate ori pe cei doi copii încă de anul trecut, de când au început să meargă la școală. Copiii ar fi povestit acasă că învățătoarea i-a pus la punct prin metode mai puțin ortodoxe. ”A început să îi bată la două săptămâni de când au început școala. Băiețelul mi-a spus cum i-a pălmuit pe el, pe sora lui, cum îi trage de urechi, îi ține cu mâinile în sus, îi pedepsește. Dacă nu știu ceva, țipă la ei, îi bate. I-am întrebat de ce i-a bătut, iar ei mi-au zis: ”Doamna spune că suntem gălăgioși sau că e prea bătrân㔓, mărturisește femeia. Potrivit directorului instituției, prof. Ionel Dedu, învățătoarea este în prag de pensionare. El spune că în trecut nu au mai fost probleme legate de comportamentul cadrului didactic, însă mama copiilor îl contrazice și povestește că a cerut de nenumărate ori conducerii școlii să ia măsuri. ”Am discutat de mai multe ori cu învățătoarea și directorul. Ni s-a spus că se va face ceva în legătură cu acest lucru. Am cerut ca cei mici să fie mutați în altă clasă, dar directorul a spus că nu se poate. La fiecare discuție cu învățătoarea am rugat-o frumos să nu mai dea în copii, iar ea a zis de fiecare dată că așa va face. Din câte știu, și alți copii au mai spus că au fost bătuți de învățătoare”, povestește mama copiilor. Ea spune că învățătoarea și-ar fi recunoscut fapta. ”Luni (15 februarie - n.r.), când învățătoarea i-a bătut din nou, am fost să vorbesc cu ea. Mi-a spus că a avut un acces de furie. A recunoscut și a spus că nu se va mai repeta, dar nu s-au luat măsuri. Am depus și la școală o sesizare”, explică Paula Marcovici.

AU SUFERIT O TRAUMĂ Din mărturia mamei reiese că cei mici sunt în stare de șoc. ”A trebuit să merg mai departe cu copiii la psiholog, pentru că refuză să mai facă temele, să vină la școală, să învețe. Când aud de școală, nu mai vor să meargă. Copiii sunt și acum în consiliere psihologică”, potrivit femeii. Contactat telefonic, psihologul la care au fost duși cei mici nu a vrut să ne ofere detalii, însă mama gemenilor ne-a relatat care sunt concluziile la care a ajuns specialistul. ”Copiii au suferit o traumă. Pe foaia de evaluare psihologică întocmită fiecărui copil scrie că este afectat emoțional din cauza pedepselor corporale aplicate la școală de către învățătoare”, spune Marcovici. Femeia a mers mai departe și a depus o plângere la Poliție, iar în cauză se efectuează cercetări penale pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului: ”Ieri (joi, 18 februarie, n.r.) am fost să depun plângere penală. Copiii au fost audiați, iar azi (vineri, 19 februarie - n.r.) am fost la Serviciul de Medicină Legală“.

REACȚIA INSPECTORATULUI Atât conducerea școlii, cât și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța s-au sesizat și au deschis o anchetă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean, în clasă există camere de supraveghere, care vor clarifica dacă într-adevăr învățătoarea i-a supus pe copii unor tratamente umilitoare. ”Se va face o comisie de cercetare disciplinară. Se vizionează înregistrările. Așteptăm rezultatele cercetării, conform legii”, a precizat, pentru ”Telegraf”, inspectorul școlar general din cadrul ISJ Constanța, Gabriela Bucovală. Profesoara nu a putut fi contactată pentru a-și exprima punctul de vedere.

ACEEAȘI ȘCOALĂ, IMPLICATĂ ÎN SCANDALUL CU FUSTA BUCLUCAȘĂ Nu este pentru prima dată când școala din Valu lui Traian a fost implicată în scandaluri. Reamintim că, în octombrie 2015, fosta directoare, Elena Preda, a fost destituită din funcție după ce s-a dovedit că a trimis o elevă de 12 ani acasă să se schimbe pentru că nu purta fusta uniformei, ci o alta, deloc adecvată, în opinia cadrului didactic.

Citește și:

Directoare de școală, destituită în scandalul "Fusta buclucașă"

Fusta discordiei la școala din Valu lui Traian! Iată de la ce a pornit scandalul!