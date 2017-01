Un nou scandal stă să izbucnească la UMC

Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) pare să intre într-un alt scandal. Pe adresa redacţiei „Telegraf”, un absolvent al instituţiei de învăţământ superior, Vlad Popa, ofiţer maritim I, a semnalat, în numele unui grup de absolvenţi ai UMC, că filiala instituţiei de învăţământ din Kazahstan, deschisă anul trecut, în iulie, în cadrul „Caspian University of Technologies and Engineering named after Sh. Esenov” din Aktau, nu va mai funcţiona. El a motivat că partenerii UMC din Kazahstan ar fi anulat contractul din cauza „faptelor de corupţie apărute la UMC”. „În acest fel (prin anularea contractului - n.r.), UMC pierde peste 100.000 USD/an, pe care trebuia să-i primească pentru susţinerea cursurilor şi a examenelor la secţia maritimă la universitatea kazahă. În acest an, la UMC au venit de acolo, pentru evaluare şi informare, mai multe persoane care se pare că au făcut un raport nefavorabil universităţii constănţene, ca urmare a problemelor legate de situaţia slabei pregătiri a absolvenţilor, a corupţiei generalizate din această instituţie de stat. În consecinţă, România mai pierde ceva la imagine şi la bani, din cauza corupţiei”, se arată în mesajul absolventului UMC. De cealaltă parte, prorectorul UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait, susţine că, de fapt, contractul nu mai funcţionează pentru că aşa a decis conducerea UMC, principalul motiv fiind că, după un an de funcţionare, s-a constatat că parteneriatul reprezenta un efort inutil, pentru că Guvernul din Kazahstan a decis să nu plătească decât salariile celor 12 profesori care predau la universitate, nu şi restul cheltuielilor. „În urmă cu trei luni am vrut să renegociem contractul cu universitatea din Aktau, pentru că a venit o nouă conducere, însă nu am primit niciun răspuns. Noi am solicitat ca profesorii să aibă plătite toate cheltuielile, potrivit prevederilor contractului iniţial. De asemenea, ne-am adresat şi ambasadei din Kazahstan să intervină, însă ei n-au putut să intervină. Am decis să reziliem contractul şi i-am înştiinţat printr-o adresă. Nici până acum n-am primit vreun răspuns”, a declarat prorectorul UMC. Cu mai multe informaţii legate de contractul încheiat cu instituţia de învăţământ din Kazahstan vom reveni într-una din ediţiile următoare ale cotidianului. Reamintim că, de săptămâna trecută, lectorul universitar Emilian Anatoli Costache şi fostul absolvent al UMC Dumitru Florin Merăuţă sunt în arest. În timp ce lectorul este acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă, fostul absolvent este acuzat de trafic de influenţă, dare de mită, fals privind identitatea şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.