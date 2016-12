Un nou sens giratoriu în Constanța

06:41:31 / 21 Aprilie 2015

Sensuri giratorii

Sensurile sunt utile,dar sa nu se exagereze,astfel s-a ajuns in situartia ca pe o distanta de cca 1 km sa fie deja cinci astfel de sensuri! Pe Aurel Vlaicu intre calea ferata si str Stefanita Voda gasim o astfel de situatie,cu siguranta unicat in Romania. Daca primaria cand a dat avize de constructive pentru Maritimo si Metro ar fi conditionat si constructia de pasaje subterane sau supraterane totul ar fi fost in regula(vezi situatia de la Carrefour,regularizarea fiind facuta totusi cu mare intarziere) Orice intarziere in circulatie duce,pe langa un oarecare stress si la un consum de combustibil mai mare exact in perioada de avant mondial pentru orice fel de economisire a resurselor. Pe aceiasi portiune a bdul A.Vlaicu mai ramane sa ne pricopsim cu un sens la Petrom si inca unul la Autoclas