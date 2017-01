Un nou show culinar la Maritimo

Maritimo Shopping Center le pregătește turiștilor și constănțenilor, mâine, un spectacol culinar inedit, marca „MR C in love with V LIFE”. Evenimentul este programat sâmbătă, de la ora 17.00, în zona Food Court a marelui centru comercial. În cadrul acestui show, constănțeanul Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, va susține o nouă reprezentație de gastromomie sănătoasă, alături de câştigătoarea ultimei ediţii Master Chef, Jesica Zamfir. Va fi un spectacol gastronomic unic de reţete ultrarapide, pentru toate persoanele active. Indiferent de experienţa culinară, oricine le poate prepara fără efort.