Un nou show culinar sănătos la Maritimo

Un show culinar extravagant, cu demonstraţii gastronomice clasice, dar şi sofisticate, cu idei de mâncăruri delicioase şi cât se poate de sănătoase, îşi aşteaptă publicul constănţean sâmbătă, începând cu ora 17.00, în zona food-court din Maritimo Shopping Center. Show-ul este organizat sub egida proiectului „Mr. C in Love with V Life!”, iniţiat de constănţeanul Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, pasionat de gastronomie sănătoasă, fără fum şi fără foc.

Proiectul are drept scop antrenarea publicului în show-uri culinare inedite, în care invitaţii - vedete autohtone - să le împărtăşească celorlalţi din experienţele lor culinare şi să le ofere reţete a căror pregătire este rapidă şi sănătoasă, încurajând un consum mai ridicat de fructe, legume, nuci şi seminţe.

REŢETE SIMPLE ŞI SOFISTICATE, PENTRU TOATE GUSTURILE Invitata de onoare a show-ului din această sâmbătă este vedeta TV Elena Lasconi, pe care publicul constănţean a văzut-o în postura de câştigătoare la „Masterchef”. Ea le va arăta mamelor care petrec un timp limitat cu familia, din cauza joburilor, cum poţi să devii bucătăreasa preferată a celor mici, preparând reţete (de casă pentru copii) de dulciuri rapide, ieftine, sănătoase, dar şi dulciuri de „fiţe” pentru mofturoşi şi pretenţioşi. Va fi un spectacol în care demonstraţiile culinare vor fi atât din sfera dulciurilor clasice, cât şi a celor extrem de sofisticate, demne de un câştigător „Masterchef”, dar vor cuprinde şi dulciuri pregătite fără foc, aditivi alimentari sau zahăr, preparate ale căror reţete vor fi împărtăşite de Mr. C.