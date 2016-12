Un nou sistem de plată al medicilor de familie

Medicii de familie vor primi mai puţini bani de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru persoanele înscrise pe listă, dar mai mulţi bani pentru serviciile acordate bolnavilor care vin la cabinet, potrivit proiectului de contract-cadru pe 2010 privind acordarea asistenţei medicale. În prezent, valoarea punctului pentru persoanele înscrise pe listă, indiferent dacă acestea vin sau nu la consultaţie la cabinetul medicului de familie este de 90%, iar valoarea serviciului, adică a consultaţiei, este 10%. CNAS a modificat sistemul de plată al medicilor de familie, astfel că ei vor primi 70% pentru plata per capita şi 30% pentru plata per serviciu, concomitent cu revizuirea pachetului de servicii. Plata per capita se referă la plata pe număr de persoane înscrise pe listă indiferent dacă acestea vin la medic sau nu. Măsura a fost luată de CNAS pentru creşterea responsabilităţii în îngrijirea efectivă a înscrişilor şi cointeresarea medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale în paralel cu dinamizarea activităţii de cabinet. De asemenea, potrivit proiectului, a fost modificată valoarea minimă garantată a punctului pentru plata pe serviciu cu o valoare estimată pentru asigurarea încadrării în fondurile alocate cu această destinaţie, având în vedere dezvoltarea pachetului de servicii pentru care plata se face prin tarif pe serviciu, care poate conduce, într-o primă etapă, la apariţia inflaţiei de servicii medicale.

MODIFICĂRI. Proiectul prevede, de asemenea, modificarea reglementărilor referitoare la programul de activitate al cabinetului medical individual şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie, respectiv 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile şi ore fiind stabilită în funcţie de condiţiile specifice din zonă. În prezent, medicul de familie efectuează minimum cinci ore la cabinetul medical şi două ore la domiciliul asiguraţilor. Au fost introduse noi obligaţii ale furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară: organizarea la nivelul cabinetului a evidenţei bolnavilor cronic şi raportarea acestei evidenţe la CNAS. Medicul de familie trebuie, de asemenea, să raporteze, lunar, plecarea sau înscrierea pe listă a unui bolnav cronic. Spitalele vor prezenta, la contractare, documentele necesare pentru fundamentarea tarifelor negociate, respectiv: tarif mediu pe caz rezolvat (plata pe caz rezolvat), tariful pe zi de spitalizare pentru spitalele de cronici şi de recuperare şi tariful pe caz rezolvat pentru serviciile acordate în spitalizare de zi, pentru utilizarea unei metodologii unitare de fundamentare a tarifelor şi controlul costurilor la nivel naţional. O altă modificare a proiectului contractului cadru pe 2010 vizează eliberarea medicamentelor atât pe denumirea comună internaţională (DCI), cât şi pe denumirea comercială, pentru flexibilitate în prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi eliminarea unor restricţii de natură birocratică care puteau crea disfuncţionalităţi.

PACIENŢI IMPUŞI. Totodată, CNAS a stabilit numărul maxim de persoane care pot fi înscrise pe lista medicului de familie, respectiv 2.200, incluzând atât persoane beneficiare ale pachetului de servicii de bază, cât şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale. Colegiul Medicilor din România (CMR) şi-a manifestat îngrijorarea faţă de posibila schimbare a actului care reglementează activitatea contractuală în medicina de familie şi ambulatoriul de specialitate. CMR apreciază că trebuie menţinută structura fondului pentru plata serviciilor în medicina de familie de 90% şi valoarea minim garantă pe toată durata derulării contractului, respectiv 5 lei per punct per capita şi 3 lei pentru servicii. Modificarea acestui raport ar putea duce la scăderea venitului pe cabinet şi deteriorarea funcţionării acestuia.