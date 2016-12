Un nou soi de ardei gras, ce conţine trei vitamine

Un nou soi de ardei, numit ACE, după cele trei vitamine pe care le conţine, a fost descoperit în Israel şi este promovat de cercetătorii britanici. Acest ardei conţine mai multe vitamine, dar şi antioxidanţi decît celelalte soiuri, potrivit cercetătorilor. Astfel, un singur ardei ACE furnizează aportul necesar zilnic de vitamina C şi jumătate din cel necesar de vitaminele A şi E. Varietăţile de ardei gras deja comune pe piaţă au un nivel ridicat de vitamine C şi A, dar noul soi are în plus vitamina E, un puternic antioxidant care poate preveni apariţia cancerului. Ardeiul ACE este roşu, mai închis la culoare decît alte soiuri şi puţin mai alungit decît alte varietăţi în formă de clopot. Cercetătorii de la Marks & Spencer au dezvoltat acest soi, descoperit în Israel, în oraşul Waltham Cross din ţinutul britanic Essex, unde planta creşte fără pesticide.

Sue Baic, de la British Dietetic Association, a atras atenţia că aceşti ardei nu ar trebui văzuţi ca un lucru magic şi că oamenii ar trebui să consume mai multe varietăţi de fructe şi legume pentru a avea o dietă sănătoasă.