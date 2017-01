Un nou succes cu 3-0 pentru voleibalistele constănţene

Voleibalistele constănţene continuă seria victoriilor cu 3-0 obţinute în campionat, pe teren propriu. Sîmbătă, în cadrul etapei a 18-a, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe au punctat cel de-al optulea succes consecutiv în Sala Sporturilor din Constanţa, victimă căzîndu-i de această dată Unic Piatra Neamţ. Deşi se anunţa una dintre cele mai echilibrate partide ale rundei, alături de întîlnirea dintre CSU Metal Galaţi şi Ştiinţa Bacău, Tomis nu a întîmpinat prea multe probleme în drumul spre adjudecarea celor două puncte, impunîndu-se cu 3-0 (25-11, 25-15, 26-24) după aproximativ o oră şi zece minute de joc. Oaspetele nu au găsit soluţii în primele două seturi, cîştigate categoric de voleibalistele constănţene, 25-11 şi 25-15, însă ultimul parţial avea să creeze emoţii taberei constănţene, care s-a văzut condusă pe tot parcursul setului, 13-13 şi 16-12. Nemţencele păreau că pot prelungi întîlnirea, conducînd cu 19-16, dar Boskovic le-a trimis în teren pe Cătălina Necula şi Adriana Vîlcu. Tomisul a reuşit, pe serviciul lor, să revină la 20-20 şi să pună capăt partidei după un final de set încins, 26-24. „Nu mă gîndesc niciodată a cîta victorie cu 3-0 am obţinut astăzi (n.r. - sîmbătă). Ştiu doar că am făcut unele greşeli în ultimul set, iar acest lucru a dat şansă adversarelor să reintre în joc. Am început într-un ritm pe care nu l-am menţinut pînă la final”, a spus Boskovic, dezamăgit de prestaţia elevor sale din ultimul set. „Unele jucătoare au vrut mai mult, altele nu ştiu mai mult de atît. Jocul prestat nu are nicio legătură cu ceea ce pot ele în momentul acesta. Sînt jucătoare tinere, fără prea multă experienţă, dar trebuie să avem răbdare şi seriozitate şi sînt convins că vor ajunge jucătoare bune”, a spus şi antrenorul oaspetelor, Constantin Chiţigoi, cel care a început reconstrucţia la Unic Piatra Neamţ. Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenor Aleksandar Boskovi şi Constantin Alexe): Simanic - Livingston, Cîrstoiu-Gavrilescu, Ciobanu, Mahon, Radostina-Chiţigoi şi Pristavu - libero (au mai jucat: Vîlcu şi Necula); Unic (antrenor Constantin Chiţigoi): Chirilov - Stanciu, Sobo, Lupu, Elisei, Zaharia şi Fişer - libero (au mai jucat: Martiniuc şi Marin-Iliescu). Au arbitrat: Benone Vişan şi Angeluş Cotoanţă (ambii din Bucureşti). Observator: Constantin Ispas (Ispas).

Celelalte rezultate ale etapei: CSU Metal Galaţi - Ştiinţa Bacău 3-0; CSU Tg. Mureş - CSM Sibiu 3-0; Dacia Mioveni - Penicilina Iaşi 0-3; CSM Lugoj - SCM U. Craiova 3-2; Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0-3.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 18 17 1 52: 5 35

2. CSV 2004 TOMIS 18 15 3 48:13 33

3. Dinamo Bucureşti 18 13 5 40:17 31

4. Ştiinţa Bacău 18 12 6 39:19 30

5. CSU Tg. Mureş 18 12 6 37:20 30

6. Penicilina Iaşi 18 12 6 36:27 30

7. Unic Piatra Neamţ 18 11 7 37:27 29

8. Dacia Mioveni 18 5 13 18:42 23

9. SCM U. Craiova 18 4 14 15:45 22

10. CSM Lugoj 18 3 15 15:50 21

11. CSM Sibiu 18 2 16 18:51 20

12. Rapid CFR 18 2 16 12:51 20