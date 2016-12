Un nou succes important pentru voleibaliştii români

Naţionala de volei masculin a României a plecat ca din puşcă în turneul de la Povoa de Varzim, din turul al doilea de calificare la Campionatul Mondial din 2010, din Italia. Mai întîi, joi seară, voleibaliştii tricolori au produs o primă mare surpriză în turneul găzduit de Portugalia, depăşind cu 3-2 o echipă a Sloveniei cotată mai bine în calculele calificării, voleibaliştii români. „A fost un meci tare, o adevărată bătălie. Slovenia a jucat bine în primul set, dar nouă ne-a ieşit practic totul în seturile următoare. În setul al patrulea am jucat foarte slab, apoi în tie-break ne-am revenit, dar trebuie să recunosc că am avut şi puţin noroc pe final”, a declarat, după meciul de joi, selecţionerul tricolorilor, Stelian Moculescu. Iar ce a urmat vineri a întrecut toate aşteptările, formaţia noastră demonstrînd că de la venirea pe banca tehnică a antrenorului Stelian Moculescu lucrurile merg din ce în ce mai bine.

Constănţenii Began şi Voinea, în prim plan

Cu moralul ridicat după victoria din partida cu Slovenia, voleibaliştii români au dat marea lovitură vineri seară, depăşind, cu 3-0 (25-22, 25-21, 25-23), echipa gazdă. Portugalia a început mai bine meciul şi a condus în primul set cu 8-6 şi 11-8. “Magicianul” Stelian Moculescu şi-a mobilizat elevii şi România a preluat conducerea, 12-11, după care s-a desprins pas cu pas pe tabela de marcaj. A fost 16-14, 20-15 şi 25-22 scorul final al primului set în favoarea echipei noastre. Următoarele două seturi au fost controlate de jucătorii români, dar gazdele ne-au dat ceva emoţii, atunci cînd s-au apropiat la numai două puncte în ambele seturi (setul al II-lea: 6-1, 8-2, 13-5, 16-8, 17-10, 18-15, 18-16, 19-16, 21-18, 25-21; setul al III-lea: 5-2, 8-3, 11-6, 16-11, 18-12, 18-16, 19-16, 21-18, 24-21, 25-23). Ca şi în partida cu Slovenia, trioul Gontariu (16p - 12 atacuri, 2 blocaje şi 2 aşi) - Began (13p - 6 atacuri şi 7 blocaje) - Voinea (12p - 9 atacuri, 2 blocaje şi un as) a fost punctul forte al tricolorilor. “Am pregătit tactic foarte bine meciul. Am ştiut la ce să ne aşteptăm din partea adversarilor. Sperăm să cîştigăm şi partida care urmează, cu Grecia, şi ne gîndim la primul loc”, a declarat Florin Voinea, jucătorul campioanei României, CVM Tomis Constanţa, completat de fostul său coechipier de la echipa constănţeană, Adrian Gontariu: “Sincer să fiu, nu ne aşteptam la aceste rezultate. Am avut însă mare încredere în antrenorul care ne-a aşezat cu mîna în teren. Sperăm să ne calificăm de pe prima poziţie”. În urma acestui succes, România devine principala favorită la cîştigarea turneului, în ultimele două meciuri urmînd să întîlnească Grecia şi Danemarca. Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Ghimeş - Gontariu, Began, Stancu, Voinea, Borota şi Feher - libero (au mai jucat: Laza şi Ciortea şi Lică-cpt.); Portugalia (antrenor Juan Diaz): Violas - V. Sequeira, Joao Jose-cpt., Lopes, Cruz, Santos şi Teixeira - libero (au mai jucat: Ferreira, E. Sequeira şi Silva).

Tot vineri, Grecia a învins Danemarca, cu 3-0 (26-24, 25-19, 25-20).

Programul partidelor - sîmbătă: Slovenia - Danemarca (ora 17.30) şi România - Grecia (ora 20.30); duminică: România - Danemarca (ora 15.30) şi Portugalia - Slovenia (ora 18.05).

A. LUNGU, G. TURCU

Clasament

1. Portugalia 3 2 1 6:4 5

2. ROMÂNIA 2 2 0 6:2 4

3. Grecia 3 1 2 5:6 4

4. Slovenia 2 1 1 5:4 3

5. Danemarca 2 0 2 0:6 2

FOTO: www.fivb.org