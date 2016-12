Un nou super-virus

După apariţia virusului A/H1N1, în aprilie 2009, care a declanşat prima pandemie din ultimii 40 de ani, producând apariţia panicii la scară planetară şi a sute de articole în presa mondială, oamenii de ştiinţă avertizează asupra pericolului de dezvoltare a unui nou super-virus. Virusul A/H1N1 s-a dovedit a fi relativ slab, iar măsurile luate la scară globală de Ministerele Sănătăţii din fiecare ţară au ajutat la limitarea efectelor negative cauzate de acest virus. Până la jumătatea lunii februarie 2010, peste 16.000 de persoane au murit pe plan mondial din cauza gripei noi, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), însă această cifră se încadrează în intervalul mediu de mortalitate al fiecărei gripe sezoniere. OMS a întrunit ieri o comisie specială de experţi care ar putea declara în mod oficial stingerea pandemiei. Declararea oficială a sfârşitului pandemiei nu elimină riscul pe termen lung la care este expusă omenirea în faţa acestui virus. O altă pandemie ar putea debuta în orice moment, iar un nou articol, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), susţine că aceasta ar putea fi cauzată de un virus al gripei deja existent, despre care mulţi oameni au uitat deja: virusul H5N1 - virusul gripei aviare - care a infectat 478 de persoane din 15 ţări, începând din 2003, provocând 286 de decese, având o rată a mortalităţii de peste 50%. O echipă de cercetători din Statele Unite ale Americii, Indonezia şi Japonia, coordonaţi de Yoshihiro Kawaoka, de la Universitatea Madison din Wisconsin, a combinat o rădăcină extrasă din virusul aviar mortal H5N1 cu rădăcini ale virusului gripei umane sezoniere H3N2, obţinând 254 de virusuri noi. Injectându-le în şoarecii de laborator, cercetătorii au aflat că unele dintre virusurile hibride erau atât mortale (precum gripa aviară), cât şi transmisibile (precum gripa umană sezonieră), devenind astfel acel tip de super-virus manipulat genetic, despre care oamenii de ştiinţă vorbesc de multe decenii.