Un nou termen în dosarul finanțărilor echipelor sportive

07:30:33 / 25 Februarie 2016

Fostul

Eu stiu ca esl este FOSTUL presedinte CJC. Mai stiu ca s-a intors in tara obligat. Mai stiu ca s-a luptat prin tribunale sa revina,oficial,la locul de munca. In aceasta situatie ma intreb cum ar fi putut sa fie util la servici daca 4-5 zile pe saptamana are dosare pe rol? Nu-i asa dna Adelina?