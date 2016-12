Un nou termen în dosarul „Şpaga de la Bac”

22:19:16 / 27 Decembrie 2014

profesor excelent

Sunt student an terminal la facultatea IMST si am avut placerea de a il avea ca profesor 2 ani de zile pe Dl.Amza. Tot ce pot sa zic este ca nu am auzit sa oblige pe nimeni sa cumpere vreo carte, nici macar sa faca reclama la cartile dumnealui la orele de curs. Examenul era oral, la tabla, tinea foarte mult la prezenta din timpul anului, iar daca aveai, in caz ca te incurcai la tabla te lasa sa te uiti pe caiet 1 minut. A fost un prof super, cine invata trecea, a fost promovabilitate peste 80% atunci. Pentru cine nu cunoaste, o ora de curs a dumnealui este ca o emisiune la Discovery! Ramai fascinat.