Un nou tratament pentru bolnavii de hemofilie din România

Una dintre marile companii farmaceutice din România a lansat, ieri, un medicament antihemofilic recombinat care exclude riscul de infecţie cu virusuri sau cu alţi agenţi patogeni. \"Hemofilia este o afecţiune a sîngelui, transmisă genetic şi care se manifestă prin sîngerări spontane sau în urma traumatismelor, determinate de lipsa factorilor necesari coagulării sîngelui”, a precizat dr. Luminiţa Rusen de la Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională. Hemofilia poate cauza sîngerări prelungite în special la nivelul muşchilor, articulaţiilor sau organelor interne şi se manifestă încă din copilărie şi poate duce la invaliditate. Această maladie afectează preponderent populaţia de sex masculin. Dr. Rusen a precizat că atunci cînd tatăl este bolnav de hemofilie, iar mama nu, niciunul dintre copii nu va suferi de această afecţiune, dar toate fiicele vor purta gena hemofilică, dar nu vor fi afectate de boală. Cînd mama este purtătoare, iar tatăl nu, fiecare fiu prezintă un risc de 50% să fie hemofilic şi fiecare fiică are un risc tot de 50% să fie purtătoare. Potrivit specialiştilor, nivelul de severitate în cazul unui individ bolnav de hemofilie depinde de cantitatea de factor de coagulare găsit în sînge, existînd, astfel, trei nivele de severitate ale bolii: hemofilie uşoară, hemofilie moderată şi hemofilie severă. \"În România, 60% dintre pacienţi suferă de hemofilie severă, 28% de hemofilie medie, iar 12% au forme uşoare\", a adăugat dr. Rusen. Deşi persoanele cu hemofilie pot fi afectate de tăieturile unei operaţii sau de pe urma unui accident, cele mai multe sîngerări din cauza hemofiliei se petrec intern, de obicei la nivelul muşchilor sau articulaţiilor, cele mai des afectate articulaţii fiind genunchii, gleznele şi coatele. Sîngerările repetate netratate prompt pot distruge cartilajul şi osul articulaţiei, ducînd la artrită cronică şi invaliditate. \"Pînă în prezent, tratamentul unui pacient care suferea de hemofilie se făcea prin administrarea factorului de coagulare deficitar extras din plasma donatorilor\", a adăugat dr. Rusen.

Medicul a precizat că din acest motiv foarte mulţi pacienţi au fost infectaţi cu HIV sau au făcut hepatită C. Specialiştii sînt de părere că metoda cea mai eficientă de administrare a factorului coagulant deficitar, prin care nu se transmit agenţii patogeni o reprezintă culturile de celule stimulate să producă aceşti factori. Medicii spun că pentru îngrijirea unui bolnav de hemofilie se cheltuiesc în medie 50.000 de euro pe an. Persoanele cu hemofilie din România sînt tratate prin Programul naţional de sănătate numărul 7, care are ca obiect tratamentele hemoragice, iar centrele în care sînt trataţi aceşti bolnavi sînt, în principal, cele universitare, respectiv Bucureşti, Cluj, Tîrgu Mureş, Timişoara, Craiova, Iaşi, iar în ultimii cinci ani şi la Oradea, Arad, Sibiu, Constanţa şi Galaţi.