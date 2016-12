Un nou vaccin împotriva virusului papilloma uman va oferi o protecţie mai bună

O echipă de oameni de ştiinţă austrieci a realizat un nou vaccin împotriva virusului papilloma uman (HPV), capabil să ofere o mai bună protecţie împotriva infecţiilor, conform unui material publicat în urma unui studiu coordonat de cercetătorul Reinhard Kirnbauer, de la Clinica de Dermatologie din cadrul Vienna General Hospital (AKH). Cel mai eficient vaccin de până acum oferă o protecţie de 70% împotriva cancerelor cervicale şi, respectiv, de 90% faţă de verucile genitale provocate de HPV. Cercetători de la Clinica de Dermatologie din cadrul AKH susţin că au obţinut un vaccin mai bun. „Acum putem demonstra că am obţinut, în urma unor experimente realizate pe şoareci şi iepuri, o protecţie solidă împotriva a 20 de variante ale virusului HPV care durează până la doi ani după vaccinare“, conform coordonatorului acestui studiu, Reinhard Kirnbauer. Reinhard Kirnbauer are o bogată experienţă în domeniul studiilor privind vaccinurile anti-HPV. Acestea sunt bazate pe generarea unor corpusculi asemănători din punct de vedere genetic corpurilor virale, care sunt injectaţi alături de un adjuvant imunostimulator, pentru ca organismul să creeze anticorpii necesari luptei împotriva acestui virus. Capsida L2 din compoziţia vaccinului (capsida este învelişul de natură proteică al virusurilor, cu rol protector şi de fixare pe celulele sensibile) produce un răspuns imunitar mai slab decât capsida L1, dar are o acoperire mult mai largă. Cercetătorii au reuşit să sintetizeze corpusculi pseudovirali cu capsida L1, dar cu o inserţie din capsida L2 şi apoi au adăugat substanţa adjuvantă, imunostimulatoare pentru a produce noul vaccin. Experimentele realizate pe animale au avut rezultate excelente, noul vaccin oferind protecţie extinsă împotriva corpurilor virale care provoacă afecţiuni oncologice, imunizând organismul împotriva tulpinilor HPV care provoacă veruci genitale sau ale pielii, dar şi împotriva carcinomului cu celule scuamoase. În etapa următoare, echipa de medici austrieci va trece la testarea acestui nou vaccin pe voluntari umani. În prezent, o companie farmaceutică testează un alt vaccin împotriva virusului papilloma, care este eficient în cazul a nouă tipuri de tulpini virale. Vaccinul la care lucrează echipa austriacă oferă protecţie faţă de acţiunea a 20 de tulpini virale HPV.