Un nou videoclip al trupei Spice Girls, lansat pe BBC

Primul videoclip din ultimii şapte ani al trupei reunite Spice Girls va fi lansat vineri seara, pe postul de televiziune britanic BBC. Videoclipul a fost difuzat la ora 19.55 GMT, după ce va fi prezentat de proaspătul grup reunit. Piesa “Headlines (Friendship Never Ends)”, va fi imnul galei de caritate Children In Need, ce va avea loc pe 16 noiembrie. Single-ul va fi lansat online pe 5 noiembrie şi în magazinele de profil, pe 19 noiembrie. Profiturile rezultate din vînzarea acestui single vor fi donate unor asociaţii de caritate. Piesa este una dintre cele două noi melodii pe care Spice Girls le-au înregistrat pentru albumul “Greatest Hits”, ce va fi lansat pe 12 noiembrie, în Marea Britanie.

Mult-aşteptatul turneu de revenire va debuta pe 2 decembrie, Spice Girls urmînd să concerteze la Vancouver, San Jose, Los Angeles, Las Vegas, New York, Shanghai, Madrid, Beijing, Londra şi Cape Town. Ultima dată cînd cele cinci Spice Girls - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm şi Geri Halliwell - au apărut împreună pe scenă a fost în mai 1998, înainte de plecarea lui Geri Halliwell, care a dus şi la despărţirea formaţiei, în 2001.