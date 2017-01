Un nume nou

Un cuplu israelian de împătimiţi ai site-ului de socializare Facebook şi-a botezat copilul, o fetiţă, cu numele Like, după funcţia Facebook prin care utilizatorii îşi exprimă părerea despre anumite mesaje postate sau despre alţi utilizatori. Lior şi Vardit Adler iubesc atât de mult Facebook şi funcţia Like, reprezentată pe site prin simbolul degetului mare ţinut în sus, încât nu au găsit un nume mai potrivit pentru fetiţa lor. ”Pentru mine este important să le dau copiilor mei nume care nu sunt comune, cel puţin nu aici în Israel”, a declarat tatăl fetiţei. Like Adler, un nume ce se poate traduce prin ”îmi place Adler” sau ”ca Adler”, va provoca, fără îndoială, numeroase confuzii printre vorbitorii de limbă engleză cu care fetiţa ar putea comunica mai târziu.