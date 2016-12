Un oraş italian a interzis burka

Oraşul Varallo Sesia din Piemont este singura localitate italiană unde portul vălului musulman integral este interzis, deşi nici unul dintre cei 8.000 de locuitori nu îşi aminteşte să fi văzut în zonă vreo femeie îmbrăcată în veşmintele tradiţionale islamice. Primarul Gianluca Buonnano, de 46 de ani, s-a asigurat însă că pe panourile amplasate la intrarea şi ieşirea din oraş scrie da pentru hijab (văl islamic), alături de nu pentru burka, niqab şi burkini. Pe panourile de la intrarea în oraş sunt afişate şi inscripţii care interzic prezenţa vânzătorilor ambulanţi, dar şi a cerşetorilor, iar primarul Buonnano afirmă că a determinat să plece din oraş africani, români sau rromi care au încălcat aceste reguli.

Liga Nordului, partid pe care îl reprezintă Gianluca Buonnano, a depus în luna octombrie un proiect de lege pentru interzicerea vălului islamic, însă Parlamentul nu pare să considere propunerea drept prioritară. Decizia adoptată la Varallo Sesia prevede pedepse de până la doi ani de închisoare şi o amendă maximă de 2.000 de euro pentru femile care, din cauza apartenenţei religioase fac dificilă sau imposibilă identificarea, fără a se referi direct la burka, veşmântul tradiţional islamic. După interzicerea burkini, un costum de baie întreg, la piscină şi în zona cursurilor de apă, primarul din Varallo a făcut un nou pas, interzicând, la începutul lunii ianuarie, şi portul veşmântului tradiţional islamic. „Nu am luat decizia deoarece am văzut o femeie purtând burka; am făcut-o cu titlu preventiv şi pentru a transmite clar că există reguli”, afirmă primarul. Dar susţine că nu este rasist, precizând că a acordat numeroase ajutoare străinilor, care reprezintă jumătate din bugetul de ajutor social al oraşului.

Iniţiativa primarului din Varallo Sesia, chiar dacă este singulară, a provocat îngrijorarea membrilor comunităţii musulmane, printre care se numără şi directorul centrului cultural şi religios islamic din Milano. „Portul vălului integral nu este prevăzut în Coran, este mai degrabă o tradiţie în unele ţări, cum este Arabia Saudită, însă dacă o femeie vrea să facă baie la piscină ascunzându-şi trupul, nu văd de ce acest lucru ar deranja”, apreciază Mahmoud Asfa.