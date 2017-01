Un oraş terorizat de Autoritatea de Sănătate Publicã Constanţa

În baza unor rapoarte emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), săptămîna trecută, directorul Autorităţii de Sănătate Publică (ASP), Marius Enescu, a pus pe jar întreaga suflare a oraşului Năvodari, emiţînd comunicate de presă şi făcînd declaraţii televizate prin care avertiza faptul că localitatea este supusă unor radiaţii de 10 -12 ori mai mari decît limita admisă. Directorul a subliniat că radiaţiile sînt emise de deşeuri depozitate (bataluri de fosfogips) pe un teren aflat în proprietatea SC Marway Fertilchim SA. La mai puţin de o săptămînă de la lansarea declaraţiilor lui Enescu, ieri, la Năvodari, la iniţiativa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), a avut o întîlnire între reprezentanţii SC Marway Fertilchim SA, ASP, Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) şi a Primăriei Năvodari. În cadrul întrunirii s-au purtat discuţii referitoare la măsurile suplimentare ce ar trebui luate în legătură cu batalurile de fosfogips. După ce săptămîna trecută ASP se dădea de ceasul morţii de grija radiaţiilor, ieri toţi reprezentanţii autorităţilor responsabile au decretat că, la Năvodari, nu există pericol de radioactivitate. Reprezentanţii ASP spun că analiza probelor de apă arată că fosfogipsul este periculos doar dacă este mutat din bataluri şi în prezent nu emite radiaţii periculoase care pot afecta populaţia oraşului Năvodari. Mai pe scurt, este periculos în prezent doar pentru cei care încearcă să fure fosfogipsul sau pentru persoanele care, din te miri ce motive ar alege să petreacă foarte mult timp în zona în care substanţa este depozitată. CNCAN şi ASP au solicitat SC Marway Fertilchim SA o serie de măsuri imediate de izolare şi protecţie a batalurilor: împrejmuirea cu gard şi asigurarea pazei, avertizarea populaţiei din zonă cu panouri, acoperirea batalurilor, monitorizarea radioactivităţii trimestrial, evaluarea dozei de radiaţii la care a fost expusă populaţia ca urmare a prezenţei batalurilor de fosfogips şi estimarea riscurilor de expunere în caz de condiţii nefavorabile. După ce a întors tot Năvodariul cu susul în jos cu mesajele alarmiste, directorul ASP, care nici nu s-a prezentat la discuţiile de ieri pe marginea rezultatelor analizelor de laborator, a declarat aseară că el nu ar fi de vină ?! “Nu am declarat niciodată că există pericol de radioactivitate, ci că există un risc potenţial în acest sens, în momentul în care oamenii ar intra în contact direct cu produsul“, a spus Enescu aseară. După aflarea rezultatelor analizelor, reprezentanţii Fertilchim au declarat că au luat măsurile de avertizare a populaţiei şi de asigurare a pazei, însă sub nici o formă nu vor efectua analizele de securitate radiologică, pe care potrivit CNCAN ar trebui să le realizeze pînă la 15 aprilie, şi nici nu vor împrejmui cu gard zona. Costurile acestei analize se ridică la 50 mii euro, iar ecologizarea zonei prin realizarea unui proiect de mediu ar costa investitorul cinci milioane de euro. “Sîntem dispuşi să săpăm nişte şanturi, pentru că dacă vom împrejmui zona cu gard de beton, acest gard va fi furat ca şi multe alte obiecte din fier care se găseau pe proprietatea societăţii. Noi am făcut tot ce trebuia în legătură cu aceste măsuri însă, conform legilor internaţionale, poluatorul plăteşte. Tot ce putem face este să păstrăm în condiţii bune batalurile, dar ecologizarea costă foarte mult, la fel ca şi aceste analize de securitate radiologică şi nu sîntrem dispuşi să facem investiţiile. Nu este vina noastră că aceste bataluri de fosfogips se află acolo“, a declarat Manuela Marinescu, directorul executiv al Fertilchim.