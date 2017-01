UN PAMFLET PE ZI

Buhaiul guraliv s-a stins înainte să se aprindă! A spurcat în dreapta şi în stînga, iar acum nu mai are pic de salivă electorală. Ce înţepat era la început! Acum, surpriză, a intrat la apă! Tocmai el, tocmai dumnealui, specialist notoriu în produs valuri cu fistic! Candidatul care a intrat la apă vorbeşte în bule. Nu zice, ca alţii, bla-bla-bla, ci blu-blu-blu. Nu s-au consumat alegerile şi dînsul e deja mic, chiar foarte mic! Pe deasupra, şi peltic. Spunea un candidat pianist la Primărie că “tăcerea e de aur”. Dacă luăm în calcul unitatea lui de măsură, ăsta e plin de aur... Candidatul aurit nici măcar nu a vorbit. Poate că e bun la filarmonică! Pentru că a intrat la apă, băiatului blu-blu-blu i-a căzut faţa. Cu alte cuvinte, s-a înecat în propriile lui promisiuni. Unde-i guralivul? În materie de anonimat, asistăm la numeroase fenomene de-a dreptul paranormale. Sînt anonimi care au devenit mai anonimi după ce au intrat în cursa electorală. Ca să fiu direct, au intrat din prima zi la apă şi acum zac pe fundul anonimatului, precum guşterii. Au obosit deja. Buhaiul guraliv şi-a epuizat repertoriul electoral. Alţii, evident, tot din categoria înecaţilor, insistă să rămînă în zona ridicolului. Chiar se străduiesc să facă acest lucru cu mîndrie proletară. Candidatului intrat la apă i s-a defectat flaşneta. Iniţial, a mers, ca să zic aşa, pe mîna papagalului, dar şi ăsta, din cauza excesului de gargară, a început să dea rateuri şi să se repete. Alertaţi Salvamarul! Candidatul obtuz a intrat la apă. Culmea, a intrat doar el, pentru că hainele i-au rămas largi! Sînt indivizi care se pricep de minune la frecţii. Ce folos, ei practică frecţia la piciorul de lemn. Înainte de linia de start, frecţioniştii o dau în bară cu campania lor electorală. E polei în mintea unora dintre cei care patinează pe subiecte banale. Candidatul care a intrat la apă e în criză de subiecte şi de promisiuni. Te doare capul ce poate să debiteze mintea în colţuri a cîte unui poftitor de putere! E numai halviţă la gura înecatului de atîtea grafice şi angajamente! Buhaiul guraliv strigă cu disperare să i se arunce colacul că nu poate face pluta cu prosopul. De atîta dat din gură, a înghiţit apă pe nerăsuflate şi acum încearcă să o elimine pe nări. De aceea, privit din depărtare, pare atît de fioros! Aiurea. S-a umflat de cîtă apă a înghiţit! Dumneavoastră credeaţi că e fălcos şi fioros! Fugi d-acilea, domnule alegător, candidatul ăsta e ca un aligator! Buhaiul guraliv riscă să pocnească. Oare îl vor ajuta brăcinarii pînă duminică? Nu cred. În lipsă de subiecte care să-l ţină în priză, guralivul dă din gură. Normal, ca orice guraliv care bate aerul cu gura. În rest, nu are două fraze la un loc. Să recunoaştem, candidatul guraliv e disperat. Şi-a dat seama, în prostia lui, că nu are nicio şansă şi se gîndeşte de pe acum pe unde o să scoată cămaşa. S-a bătut cu pumnul în piept pînă a intrat la apă. Sărmanul guraliv, şi-a distrus singur, cu mînuţa lui cea lată, linia de plutire politică. Lacom din fire, pentru că dînsul mănîncă iute cu două mîini, s-a angajat că face şi drege, belerege… Candidatul care a intrat la apă a deschis sezonul de alegeri cu pluta. De departe, la făcut pluta, el este favoritul…