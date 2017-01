UN PAMFLET PE ZI

Recent, domnul Comănescu, noul ministru de Externe, ne-a oferit un exemplu concret pe sticlă de cum te poţi scăpa în pantaloni în faţa prezidentului. Sindromul Comănescu îi bîntuie pe toţi cei care, într-un fel sau altul, cu sau fără muscă pe căciulă, se tem de şefii lor direcţi sau indirecţi. În politică, e de groază! Comăneştii din PD-L, de pildă, abia respiră cînd aud vocea lui Băsescu. Şase, vine prezidentul! După un asemenea avertisment, abia dacă mai găseşti un loc sub mese! Noul nostru ministru de Externe a demonstrat că poate fi un om de nădejde pe lîngă Cotroceni. Bîlbîielile sale în faţa prezidentului au fost mai mult decît convingătoare. Lui Băse îi plac la nebunie exemplarele politice care-şi înghit limba noastră cea frumoasă în faţa lui! Boc este un alt model Comănescu. Domnia sa nu se bîlbîie ca omul de la Externe. Poate o făcea la începutul carierei sale politice. Acum, mult mai simplu şi concis, pocneşte din călcîie şi rosteşte un sec: ”Da, să trăiţi, am înţeles!” Cît e de dulce şi suav domnul Boc! I-a intrat în sînge meseria de ecou al prezidentului. Îngî, îngî, îngî... Bla, bla, bla, blaaaaaa… Micuţul Comănescu al prezidentului nu-l imită pe prezident, pentru că Băsescu este inimitabil. În schimb, reacţionează prompt ori de cîte ori prezidentul tuşeşte în timp ce îşi curăţă coşul pieptului. Nu numai în politică, ci şi în alte domenii de activitate, sînt mulţi Comăneşti care se bîlbîie aprig cînd sînt luaţi la întrebări. Mizează unii prea mult pe rolul educativ al capului plecat. Unii întrec măsura, atingînd cu fruntea bombeurile başcheţilor cu şireturi de activişti. Elasticitatea oportuniştilor reprezintă un fenomen cu totul aparte. Sînt personaje în politichia noastră care se înclină după cum bate vîntul, executînd fel şi fel de figuri spectaculoase. Fac podul, se arcuiesc rapid, se transformă în preş sau într-o glugă de coceni. E suficient să simtă prin preajmă răsuflarea şefului. Îmi place la nebunie cum spun unii “Să trăiţi” Apăsat şi cu patos revoluţionar. Să nu credeţi că sînt din garda veche a activiştilor care purtau creionul chimic la ureche! E cîte un june prim al noii generaţii care se zbuciumă lovit de sindromul Comănescu. Asta cînd spune “Să trăiţi” simte vibraţiile revoluţionare pînă în călcîie! Sînt specimene contemporane care nu se pot debarasa de reflexele slugărniciei. În primul rînd, le place la nebunie să-şi bage limba în urechea şefului, ca şi cum s-ar hrăni cu termite. Avantajul lor, al mahărilor, pentru că au scăpat de dopurile de ceară. Este şi aceasta o formă a slugarnicilor de a-şi face curat la locul de muncă. Pentru cei mai mulţi dintre români, coloana vertebrală constituie un obstacol în ce priveşte afirmarea profesională. În general, şefii preferă indivizi care renunţă uşor la coloana lor vertebrală. Există anticamere dotate cu garderobe speciale unde poţi să-ţi laşi coloana vertebrală cînd intri la domnul director. Sigur, pentru a se afirma plenar, unii renunţă definitiv la ea. Aud tot felul de comentarii gen “Domnule, de cînd am renunţat la coloana mea vertebrală, mă pot apleca mult mai uşor în faţa şefului…” Cunosc cazuri de tipi care s-au operat la coloană ca să rămînă pe funcţie! Bîl-bîl-bîl. Se poartă mersul piticului şi gargara electorală. Sînt de-a dreptul enervanţi bîlbîiţii prezidenţiali!