UN PAMFLET PE ZI

Deoarece se apropie alegerile, politicienii caută cenuşă de pus în cap. Unii fac mofturi. Vor cenuşă calitate prima şi, dacă se poate, călduţă, ca să nu-i frigă pe creştet. Şmecherii care au dat cu puterea de-a dura, transformînd ţara într-un bîlci cu multe tiribombe, fac pe pocăiţii şi sînt gata să-şi toarne cenuşă în cap cu basculanta. I-a apucat, vezi Doamne, grija faţă de popor! Stimabilii domni cumpără cenuşă în prostie. Stau toată ziua cu capul vîrît în sobe şi răscolesc cenuşa disponibilă. Se pun în scenă noi parodii politice şi telenovele de doi lei sub genericul “Prin cenuşa prostiei”. Au împrumutat cu toţii partiturile prezidentului. Cînd era primar general, dacă vă amintiţi, spunea că nu-l lasă consilierii pesedişti să facă treabă. Aiurea. Apar în faţa noastră fel şi fel de feţe pocăite sau buhăite. A venit ora bilanţului şi nu au cu ce să se laude în faţa naţiunii. Din frecatul mentei nu iese nimic. Ne-am săturat de atîta mentă frecată. Nicăieri în lume nu se cultivă mentă ca la noi. Cît despre frecangiii politici autohtoni… Vor hahalerele politice să-i mai prindă o tură cu ciolanul în braţe şi, ca să ne convingă, îşi toarnă cenuşă în cap la ore de vîrf pe sticlă. Că să vezi, c-o fi, că o păţi… Caterincă ieftină. Berceanu zice că s-a plictisit în Parlament. Păi, ce trebuia să ne spună el chestia asta! Miroase de la o poştă a mentă. Oamenii prezidentului s-au specializat în culesul şi valorificarea electorală a mentei. Mai bine ar face din ea simbolul PD-L. A crescut consumul de cenuşă pe cap de politician. Şi de zgură, ca supliment din partea populaţiei ostenite. Sînt şi candidaţi noi care promit aceeaşi mentă frecată şi cenuşă cu vagonetul. Le vine bine să-i critice pe alţii. Nişte candidaţi rînjiţi sau balonaţi fac teoria chibritului şi ne povestesc cum şi-au prins labele în cutia cu maimuţe a copilăriei lor. Cînd îi întrebi de soluţii, pentru că asta aşteaptă cetăţeanul, se reped la rezervele personale de cenuşă! Nu-i prea devreme? Nici nu au fost aleşi şi dau bir cu fugiţii! Mult e caldă şi pufoasă cenuşa oportuniştilor! Îşi dau coate la ficat concurenţii zemuiţi de pofta puterii. Nu mai au loc la centru şi-au dat fuga în provincie. Poate prind un fotoliu de primar sau un scăunel de consilier local. Mă rog, ceva de ronţăit, cum ar fi, de pildă, o dudă. Vă reamintesc că am vorbit pe larg despre rolul şi importanţa dudei în societatea noastră multilateral dezvoltată… Cîţi dintre bercenii politichiei noastre şi-au întors faţa către provincie cînd erau pe cai mari! Alţii vor să-şi piardă urma şi folosesc cenuşa ca să se ascundă în ceaţă. Fac valuri în capitală şi se pierd în provincie. Unii sînt trecuţi direct pe linie moartă de către prezident, aruncaţi în groapa cu lei. Aşa se face că un politician poet ca Blaga a ajuns să candideze la Bucureşti! Sărmanul Blaga, balanga, care se plimbă cu targa! Producătorii de mentă cu gura sînt profund îngrijoraţi. Diverse asociaţii de acest fel ne-au avertizat că este posibil ca, în plină campanie electorală, ţara noastră să rămînă fără cenuşă de pus în cap! Îi credeţi pe gargaragiii ăştia! Poate rămînem fără pîine, dar, vă asigur, în niciun caz fără cenuşă! Ce spunea zilele trecute Videanu? “Mai am cîteva borduri şi am terminat capitala” - bla. Din patru în patru ani, se poartă masiv cenuşa de turnat în cap. Cunoaştem cu toţii perioada. Pînă îşi văd sacii în căruţă…