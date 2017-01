UN PAMFLET PE ZI

Pentru simplul fapt că fac parte din alaiul muştelor aflate la putere, diverşi politicieni pozează în titanii patriei. Asistăm la numeroase spectacole ieftine organizate de pedalişti în Parcul Titan din capitală, locul unde Blaga ne-a îmbătat cu braga…Titanii mari şi mici ai Puterii, în funcţie, evident, de înălţimea fiecăruia, se calcă pe bombeurile lor prăfuite pentru a prinde un loc cît mai aproape de ciolan. Acum ori niciodată! S-au înmulţit cafturile liberalo-democrate din interiorul partidului prezidenţial. Peste tot, cît vezi cu ochii, numai fulgi şi ciocuri rupte. Bătaia dintre titanii cu pedală întregeşte atmosfera de mahala cu care ne-au obişnuit cei care conduc ţara. Ne-am convins că practica loviturilor pe la spate dă roade şi în ograda lui Boc. După ce s-au înălţat la cer de capul lor, înfigîndu-şi singuri medalii în piept, unii titani ai partidului sînt readuşi la dimensiunile lor naturale, chiar dacă mizau pe sprijinul lui Blaga şi a lui “tata mare”! Titanul închipuit este un fel de balon care se umflă pînă face “poc”, fără a avea vreo legătură cu Boc. Chiar dacă faptele lui de vitejie sînt inexistente, titanul revendică drepturi nemeritate şi sprijin politic în alegeri. În ultima vreme, dacă e să luăm în calcul şi istoria scurtă a lui Stelică Duţu, anumiţi titani tomitani sînt scăpaţi din braţe de partidul mumă direct pe caldarîm. Fondul sonor? Numai ţipete şi văicăreli. Auuuuuuu! Văleuuuuu! Oase rupte, ciocuri frînte. Cred că vă imaginaţi cum arată un titan local peltic care are ciocul mic. Îmi place la nebunie hămăiala roz-portocalie dintre hingherii prezidenţiali şi titanii de doi lei. De multă vreme nu am mai asistat la asemenea lovituri spectaculoase sub centură şi pot spune că, la acest capitol, democraţii sînt nişte virtuoşi ai naiului. Este de-a dreptul sfîşietor icnetul titanului lovit în boaşe de propriul său partid! Ştie “tata mare” cum să lovească şi să-i umilească! Titanul nu concepe să fie aruncat, precum mama mare, din trenul Puterii! El trebuie să fie primul la plăcinte-nainte. Dacă s-ar putea, să nu fie deranjat pe veci de la privilegii! Titanul pedalist refuză să coboare cu picioarele pe pămînt, chiar dacă partidul nu-l mai vrea şi pace! Titanul ştie foarte bine cum să folosească la înaintare coatele. Indiferent de densitatea înghesuielii de pe anumite liste, dă cu putere din coate. Ca un lebădoi sau ştiu eu… Coatele sînt eficiente numai în măsura în care partidul îţi dă aripi. Ţi le-a tăiat, titanule? Pa şi pusi! Vreauuuuu pe listeeeee! Fără aripile confiscate de partid, titanul e neica nimeni în politichie. În PD-L, din cîte bag de seamă, se ţin lecţii de traforaj. Sînt decupate cu măiestrie aripile titanilor intraţi definitiv în dizgraţia lui “tata mare”. Ce credea titanul? Că o să-l ajute coatele pînă la bătrîneţe? Acum, iată, i s-au înmuiat precum genunchii! Lovit în moalele coatelor, titanul se dezmeticeşte cu greu din uluiala produsă de foştii săi susţinători. Cum, bre, nu mă recunoşti? Eu sînt, Lăscărică, titanul tomitan! Însoţit de un alai de plîngăcioşi, titanul se dă cu fundul de pămînt în faţa împăraţilor de partid strigînd în gura mare: ”Vreau pe listeeeeee!” Degeaba, dacă “tata mare” nu mai are urechi să-l audă! Coate, coate, dar candidaturile sînt pe bani!