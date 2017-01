UN PAMFLET PE ZI

De cînd a pierdut disputa cu Onaca pentru candidatura la Primărie, Mironescul nu mai apare în prim-planul fotografiilor de familie făcute de partid. Cît timp s-a crezut mare şi tare, lăudîndu-se că nu are adversari pe măsura costumului său anonim de parlamentar, poza chiar cu un pas în faţa lui Stelian Duţu! De aceea, s-au creat numeroase confuzii între cîrlionţii lui Duţu şi bubiţele de supărare ale Mironescului, motiv pentru care multă vreme “piticul” a fost bănuit că suferă de vărsat. În prezent, faţa lui Onaca, scufundătorul partidului, întrece pînă şi spaţiul tipografic prezidenţial. Cu toate că a pierdut partida electorală lamentabil, fiind pus pe făraş chiar de “tata mare”, cu care ne ameninţa el în zilele în care era prost dispus, Mironescul continuă să apară, e drept, în frînturi, în diverse ipostaze de partid. Sigur, cum am consemnat, nu mai stă în faţă şi nu mai are tupeul să se urce pe bombeul lui Stelică şi nici să se agaţe de bărbiţa otrăvitoare a lui Dănuţ Moisoiu. Acum, rolul său este de umplutură. În zilele în care Onaca este prezentat pe post de Mihai Viteazul, Mironescul pare a fi mai mic decît calul lui. Chiar şi cînd bate şaua în zilele cînd se face curăţenie generală. Dacă se pune de o revoltă pe chestia aia că o să trăim mai bine, este zugrăvit după tiparele ţăranului alergat de jandarmi de la 1907 încoace. Cînd se caută sloganele cu creşterea fulgerătoare a economiei, fiind prezentate PIB-uri care seamănă cu nişte prezervative, sînt folosite imagini cu clasa muncitoare repetentă la nivelul de trai. Undeva, apare Mironescul pe fundal pe post de furnal. În fotografiile de partid, în care nu ştiu de ce pedeliştii lui Stelică trebuie să mimeze fericirea de la sate şi oraşe, Mironescul pare că-şi muşcă buzele. Eu îl înţeleg, nu e vizibil din cauza umerilor lui Onaca. Pe urmă, ştim cu toţii că Onaca îşi ţine respiraţia cît tot partidul la un loc. Mironescul nu rezistă la faza asta şi face bulbuci. Adevărul este că alegătorii s-au săturat de bulbuci şi vor fapte. Au fost zile cînd Mironescul, care şi-a luat adio de la primărie în cel mai pur stil indian, semăna cu drapelul de pionieri al partidului. Este un moment greu în viaţa celui care pînă mai ieri ne speria că o să cîştige Primăria Constanţa dîndu-se pe balustrada instituţiei mult rîvnite de o sumedenie de-alde Costel care fac vocalize în urbea noastră. Din cauza asemănărilor de tot felul, Onaca a cerut să nu mai fie comparat cu Mironescul! Dorule, tu nu ai auzit de “tata mare”? Te joci cu viitorul tău politic! Admir tenacitatea cu care Mironescul se menţine în fotografiile familiei de partid. Alţii se miră cum de mai rezistă în partid! Din acest punct de vedere, ca imagine, Mironescul poate fi asemănat cu un dorobanţ sau cu unul din cei 10 peneşi curcani. Se citeşte pe faţa lui dîrză pofta unei furtuni care să-l surprindă pe Onaca pe mare. Cu scufundătorul naufragiat, poate că Mironescul ar mai avea o şansă. Nu cred. Mironescul a naufragiat în propriul său partid. Nu acum, ci încă din perioada în care, crezînd că este mare şi tare, doar poza pentru populaţie! Fapte, ioc! A uitat prea repede că în partidul pe care-l reprezintă ora exactă se dă de la Cotroceni. Acolo sînt frumos stivuite şi bărcile de salvare. Doar că sînt prea puţine, ca şi locurile de la primării. Prin toamnă, Mironescul, mîrîind la Radu Mazăre, se înfigea în noi ca salvator al Constanţei! Acum, arată ca un înecat politic. Şi unde credeţi? La mal!