UN PAMFLET PE ZI

Credeam că tinerii activişti de partid din ziua de astăzi poartă izmenele bine strînse pe ei, asigurate cu ace de siguranţă solide şi stabile. În aparenţă, unii dintre ei par a fi demni, cutezători şi neînfricaţi. În aparenţă, pentru că, la un moment dat, cînd apare buldogul de partid, se scapă pe ei şi înghit cartonaşe roşii cu nemiluita. Tînăra generaţie de activişti de partid e mult mai apropiată de propriile lor izmene cu toartă. Sînt de acord cu respectarea disciplinei de partid, dar îmi produce greaţă servilismul celor care se udă repede ori de cîte ori apare în faţa lor conducătorul iubit! Izmenarii de astăzi ai politichiei sînt mult mai îndoctrinaţi şi mai îndobitociţi! Ei ascultă, culmea, cu sfinţenie de dinozaurii care au supravieţuit sau au revenit în politică. Cînd vorbeşte cîte un dinozaur, făcînd tot felul de figuri şopîrleşti cu limba lui de lemn uzată şi tăbăcită de atîta lins, tinerii politicieni se scapă în izmene. Ca să facă dovada înaltei preţuiri faţă de conducătorul iubit şi acoliţii săi, sînt în stare să bată pas de defilare cu izmenele între picioare. Cunosc un lingău tînăr şi pervers care ia poziţia de drepţi cu izmenele în vine cînd răspunde şefului său la telefon. De multe ori, atunci cînd strigă “Să trăiţi”, confundă şliţul de la izmene cu firul de la telefon. E de-a dreptul greţos! Oare cînd a avut timp să deprindă caracteristicile şi apucăturile de bază ale slugărniciei de partid? Pe vremea cînd dumnealui făcea, ca şi acum, în izmenuţele sale în miniatură, dinozaurii puneau la punct ultimile detalii ale comunismului cu faţă umană. Stau şi mă gîndesc dacă nu cumva sugacii din acea perioadă au urmat cursuri politice intensive, pentru că altfel nu înţeleg de ce sînt atît de îndoctrinaţi! Tinerii cu pricina au aterizat direct în izmenele politichiei, pe care, din cîte înţeleg, le folosesc ca paraşute pentru lansarea lor la punct ochit, butoi cu miere lovit. De ce avem tineri politicieni care se subordonează direct unor izmenari sau propriilor lor izmene cîrpite în fund. Noii izmenari ai politichiei asigură unanimitatea susţinerii conducătorului iubit şi a tot ceea ce derivă din mentalitatea lui. Chiar dacă, la prima vedere, seamănă cu nişte molîi, nu vă recomand să vă luaţi la întrecere pe criterii de aplaudaci. Am admirat, de pildă, cu prilejul alegerii fiicei prezidentului într-o funcţie importantă, săriturile aplaudacilor, în ciuda faptului că unii dintre ei se împiedicau vizibil în izmene! Uralele politicienilor cu caş dulce la gură depăşesc pînă şi exigenţele conducătorului iubit, căruia a început să-i placă să fie săltat în slăvi. Păcat că tînăra generaţie de politicieni continuă să doarmă în izmene, acceptînd cu supunere locul rezervat pe tuşă de către conducerea de partid şi de stat reprezentată de el! De foarte puţine ori am văzut tineri care să se ia în clanţă cu liderul de partid. De regulă, există cineva care le strînge izmenele pînă îi lasă fără grai. Am văzut şi activişti gata să-şi piardă izmenele flanelate în faţa lui Boc, liderul care face “poc”. Ţara are nevoie de tineri care să primenească politichia noastră şi nu de grupe de izmenari care să înţepenească pe hol atunci cînd le trece printre picioare Boc sau alt lider de partid care nu cunoaşte decît partiturile de la Cotroceni! Ce speranţe să-ţi pui în tînărul slugarnic care, în timp ce izmenele îi alunecă leneş în vine, repetă papagaliceşte: ”Să trăiţi şi să înfloriţi!”