UN PAMFLET PE ZI

L-am văzut pe Puppy măsurînd un trabuc. După cîteva minute, măsurătoarea din ochi s-a transformat într-o veritabilă luptă, pentru că, obraznic din fire datorită ambalajului, trabucul se prăvălea peste el. La un moment dat, viguroasa ţigară din foi, care intoxicase cu fumul său un întreg restaurant, îl domina copios pe Puppy. Ca şi în politică, fostul liberal cu prinţipii, astăzi, anonim pedalist, a încercat să tragă un fum în piept. Dezastru. E mult mai uşor să tragi în piept electoratul! Pe lîngă Puppy, trabucul cu pricina părea a fi un uriaş cu filtru. Lupta dintre Puppy şi trabuc face parte din viaţa şi activitatea revoluţionară a celui care, tulind-o din PNL, nu a reuşit nici măcar o brînză în PLD. Sigur, Puppy a făcut un pas uriaş de la statutul său de simplu cetăţean al patriei la trabucul de lux. Ar fi fost bine să se întîmple acest lucru şi în politică! Cînd a bătut la porţile PLD-ului lui Stolojan, domnul Puppy poza în trabucul de lux al politichiei noastre locale. Vă amintiţi de prezentările cu sunet de fanfară de anul trecut? Puppy era îmbrîncit în faţă pe post de trabucul salvator al formaţiunii politice, la PLD mă refer, dar, în final, întreaga construcţie a lui Stolo s-a transformat în scrum! Ca şi trabucul şef al defunctului PLD Constanţa. Nu am sesizat să fi existat o coeziune de nezdruncinat între trabucul de lux, prea greu de învîrtit în gură din cauza dimensiunilor, şi Puppy. Pot spune că reacţiile fostului şef de partid nu au fost pe măsura originii trabucului, Puppy reacţionînd într-o manieră care ne-a reamintit de amploarea pe care a luat-o absenteismul la vot. De altfel, mirosul greu de tutun ne-a atras atenţia în ce priveşte prezenţa în locaţia cu pricina a marelui nostru lider constănţean. Mă gîndesc că transformarea partidului într-un fumoar ar fi benefică pentru politicienii fără vînă şi talent, care, în ciuda anilor şi a vechimii de pe carnetul de membru, nu s-au afirmat în viaţa politică. Vidul creat între politicienii fără vocaţie şi societate poate fi umplut pînă la refuz cu fumul înecăcios şi prea parfumat al trabucului de lux, că de mahoarcă sînt sătui amărăştenii. Poate că Puppy nu este fumător, dar, cu ajutorul trabucului fumegînd, a reuşit să dea o serioasă lovitură de imagine. Din punctul meu de vedere, a greşit într-o singură direcţie. Ar fi trebuit, zic eu, cu toate că nu sînt consilierul domniei sale, să aleagă un trabuc apropiat de statura sa naturală. În ultima vreme, Puppy şi partidul său au fost înghiţiţi de fumul înecăcios al trabucului pe care-l molfăie în gură prezidentul. S-au dus dracului ambiţiile sale de a aspira pînă şi chiştoacele de la PNL! Încet, dar sigur, PLD a ajuns un simplu muc de ţigară. Da, un muc de ţigară politică, numai că în fruntea lui s-a aflat trabucul lui Puppy! În perioada în care a pendulat prin PNL, fiind ajutat să treacă strada politichiei de către Haşotti, domnul Puppy nu ieşea cu trabucul în public. Acum, vorba aia, are tupeu de partid stat! Secvenţele în care Puppy se lupta cu trabucul la restaurant sînt de-a dreptul memorabile. Iniţial, am crezut că a căzut un stîlp pe masa respectivă. Fumul gros ne-a băgat în ceaţă, pentru că au fost şi alţii care au rupt uşa pentru a ieşi afară după… pompieri. Precum trabucul de lux, politichia este o căciulă mult prea mare pentru Puppy! Să o poarte sănătos el şi susţinătorii săi! Votaţi trabucul de lux!