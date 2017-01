UN PAMFLET PE ZI

După cum aţi sesizat, în epoca portocalie, cafturile politice din sînul Alianţei, care au început să facă deliciul naţiunii, merg pînă la un singur punct. E vorba de punctul de fierbere care ar putea pune în pericol pierderea puterii de către beligeranţi. În disputele lor, multe şi colorate, adversarii, despre care, de fapt, se spune că ar fi aliaţi!, au voie să se desfigureze reciproc, inclusiv prin lovituri aplicate sub centură, dar să nu genereze fisuri care ar putea conduce la pierderea lamentabilă a puterii. Sub genericul “Putere, nu ti lăs!”, aliaţii democraţi şi liberali au obligaţia ca, în timpul cafturilor, să vegheze ca puterea să nu le scape printre degete. De aceea, dacă aţi observat, unii, mă refer la de-alde Boc, se bumbăcesc cu ochii la putere. Stau, cum s-ar spune, cu ochii pe putere ca pe butelie şi, cînd simt pericolul, strigă: „Gata, băi, scandalagiule, nu mai da, stop, că pierdem puterea!”. Pentru unii aliaţi, puterea este ca un orologiu. Îşi fixează reprizele de box după el. Se calcă în picioare, după care, leşinaţi şi cu hainele făcute zdrenţe, democraţii şi liberalii se adună în tot felul de reuniuni de urgenţă. Ce credeţi că fac în astfel de momente? Îşi ling rănile, domnilor cititori şi contribuabili răbdători. Pentru protejarea propriilor scaune şi funcţii, ca să nu mai vorbim de oligarhii, au fost reactualizate regulile principale care stau la baza caftului politic. În primul rînd, după noul regulament, sînt excluse cafturile sau îmbrîncelile politice care ar putea duce la suspendarea preşedintelui Băsescu. Protagoniştii cafturilor politice au obligaţia de a proteja tot timpul puterea, bunul lor cel mai de preţ. În acest scop, după cum sîntem informaţi, se vor face investiţii mari pentru extinderea pieţei endependenţei, unde vor fi amenajate mai multe locuri pentru pupat. Pupat piaţa endependenţei reprezintă un obiectiv important pentru realizarea la termen a programului „Putere, nu ti lăs!”. De altfel, după cum se poate observa în aceste zile, liberalii şi democraţii încearcă să o dea pe pupat după ce au umplut ţara de rahat! Auzim tot felul de replici de genul: „Da, pe-n ce să plecăm noi de la guvernare? Să plece ei, bagabonţii politici!” Surpriză, cînd s-a pus problema plecării de la putere, cu un preşedinte suspendat, s-au oprit toţi din caft! După ce s-au făcut reciproc curve şi mafioţi, fluturîndu-şi pe la nas izmenele cu oligarhioţi, au trecut direct la pupat piaţa endependenţei, lîngă felinarul roşu! Ce fac dumnealor acum? Se scuză că au fost beţi şi se pansează reciproc. Ies în faţă, cu mutrele acoperite de flegme, şi flutură prin faţa naţiunii steagul alb şi cîrpit al armistiţiului politic. Am mai văzut scenele astea de cînd conduc dumnealor ţara! Ce-i drept, nu erau atîtea victime colaterale. E cîte un democrat care se căzneşte să-şi scoată colţii din jugulara liberală. Se opinteşte ca să ne spună că dînsul este preocupat de înfăptuirea obiectivelor şi sarcinilor asumate! Liberalul, la rîndul său, căutîndu-şi dinţişorii pe scena politichiei noastre, îşi arată susţinerea, dar, epuizat de atîţia pumni primiţi în gură, nu apucă decît să spună - “Îhî”, după care dă în plîns! Avem o Alianţă bătută măr de proprii săi combatanţi! În perspectivă, un prezident suspendat, că tot îi plac dumnealui sforăriile politice. Pentru că au făcut-o de oaie în faţa naţiunii, aliaţii încearcă să o dea la întors. Că, să vezi, în definitiv, spun ei, ce mare deranj, a fost doar o mică gîlceavă în familie! Aiurea. De cîte ori nu i-a aruncat prezidentul boarfele premierului peste gard! Dar, ce folos, nu a putut să-l scoată din palat! „Putere, nu ti lăs!” Se grăbeşte careva să-şi dea demisia? Pe-n ce? Pentru un belet? Pentru un simplu cap în gură? Păi, ăsta este un motiv serios ca să-l „suspendezi” pe prezident ca pe un liliac?! Cafturile Alianţei merg pînă cînd, din punctul lor de vedere, nu le sînt puse în pericol funcţiile. De aceea, Alianţa este dominată de frăţia dracului. La nevoie, ei între ei, democraţii şi liberalii, se fac frate cu dracul ca să rămînă la putere. Pentru diversitatea frăţiei cu dracul, dar în avantajul Partidului Democrat, a luat naştere Partidul Liberal Democrat, ultima corcitură în materie de politichie.