Un pamflet pe zi

Se plîng aliaţii portocalii cã unitatea lor de monolit este subminatã de tot felul de intriganţi de profesie. Au ajuns pînã şi liberalii sã se conteste între ei. I-a îmbîrligat rãu de tot drãcuşorul de la Cotroceni! E drept, la acest capitol, prezidentului i-a secat imaginaţia de vreme ce apeleazã la diversiuni cu Stolo! În lipsa unor argumente palpabile, care ne amintesc de "agenturili strãine", Stolo şi-a reluat rolul de cal troian. Pune în scenã prezidentul noi spectacole politice pentru gãozarii din popor. Cu alte cuvinte, circul continuã dupã placul dumnealui. Am ajuns ţara cu cele mai multe platforme politice care seamãnã cu cele de… gunoi. La Piteşti, muncitorii au fost aduşi ca pe vremuri, cu forţa şi înghesuiţi în autobuze, ca sã asculte cuvîntarea lui Stolojan şi sã înghitã pe nemestecate dreapta lui. S-au gãsit repede aplaudaci de ocazie. Aplaudacii de ocazie funcţioneazã doar pe bazã de sula-n coaste. Sînt amãrãşteni cãrora li se atrage atenţia cã dacã nu aplaudã la comanda "Stolo" s-ar putea sã-şi piardã locurile de muncã! Aplaudacul nãuc coboarã din autocar şi constatã cã habar nu are unde a aterizat! Unii îl confundau pe Stolo cu Tãriceanu, alţii pe amîndoi cu Iliescu! S-a adresat Stolo unei audienţe formate din aplaudaci lunateci. Aplaudacii lui Stolo nu au înţeles nimic din dreapta lui. Cu aşa dreaptã, mai bine s-ar apuca de box! Halal de politichia noastrã! Se cautã mase de manevrã pentru noile diversiuni bãsciene şi liberale. Ca sã-i facã pe plac prezidentului Bãsescu, compromit unii întreg PNL-ul şi noţiunile de bazã ale unor platforme politice. Aplaudacii au început din nou sã joace un rol important în mascaradele politice puse la cale de diverse personaje. E nevoie de aplaudaci şi de lozincari de profesie. Nu-i aşa, cîştigã cel care strigã cel mai tare în parcare! Dispunem de un tezaur nestemat de aplaudaci de mare performanţã. Ei nu reprezintã, cum s-ar putea crede, vechea generaţie de aplaudaci ci noua generaţie. Aplaudacul democraţiei noastre nu are nici un pic de culturã politicã. El este luat direct din corcoduş şi dus în sala congreselor. Cei mai mulţi dintre aplaudacii zilelor noastre nici nu ştiu pe ce lume trãiesc, fiind ameţiţi de înãlţimea corcoduşului. Cu ajutorul lor se pun la cale adevãrate lovituri de stat într-un partid. Aplaudacul este lipsit total de culturã politicã şi îi este total indiferent pe cine voteazã. Totul este sã nu confunde fotografiile. Paradoxal, în vremurile de demult, era mult mai simplu pentru sforari sã lucreze cu cetãţeanul turmentat, pentru care cel mai important lucru este sã-şi menţinã echilibrul. Pe de altã parte, cetãţeanul turmentat era mult mai vorbãreţ şi mai curajos. Eu cu cine votez? Eu pentru cine votez? Cu astfel de întrebãri, sforarii campaniilor electorale erau deseori tulburaţi. Ei rãspund la toate întrebãrile prin ridicarea exageratã din umeri. Ştii de ce te afli aici? Ridicare din umeri… Îl cunoşti pe domnul Stolojan? Lãsare uşoarã din umeri… Se practicã aşadar limbajul umerilor şi al datului din cap dupã modelul maimuţelor intrate în cãlduri. Se plîng gãştile din PNL cã nu le dau pace serviciile secrete aflate pe post de ghiul pe unul din degetele prezidentului. Cafturile cu scuipaţi din interior prevestesc sfîrşitul. Aşa se întîmplã cu orice balon umflat cu prea multã mîndrie proletarã. Ca şi în capul Alianţei, pocneşte şi se topeşte. E de-a dreptul absurd sã dai vina pe un biet bondar aflat în probe cã a înţepat balonul Alianţei cu acul lui minuscul! Sînt destui intriganţi de douã parale în partidele Alianţei plîngãcioase. Vor sã se ţinã cu dinţii de putere, înecîndu-se unii pe alţii. Se joacã în Alianţa cu pricina bîza portocalie care lasã urme peste tot. Îşi dau unii altora la gioale, se lovesc de la genunchi în jos pînã în zona care poate provoca glasul subţire, dacã e bine ţintitã. Îşi aruncã intriganţii din PNL tot felul de vorbe de ocarã şi de acuze în Alianţã. Imediat dupã alegeri, a început pãruiala internã de partid. Se reped unii la alţii ca sã-şi scoatã ochii lãudîndu-se fiecare cu dreapta lui. Doar cîţiva paşi ne despart de luptele de stradã politice în care pe vremuri aveau cîştig de cauzã mînuitorii de umbrele. Arde-l pe amploiat! În cazul mîrlanului politic, gîtul gros nu se potriveşte cu cravata finã. Nu cã bag intrigi, dar ãsta este adevãrul... „Intriganţi din PNL, ciomãgiţi-vã!". E un refren la modã. În ritmul ãsta, prezidentul are toate şansele sã-şi vadã visul cu ochii. PNL, un partid fãcut bucãţi, iar dumnealui cãlare pe încã un mandat la Cotroceni! Simplu, nu-i aşa?! Trãiascã aplaudacii lui Stolojan!