Un pamflet pe zi

Trompeţica mică a Partidului Democrat e mare şef cu propaganda. Şi-a tras prezidentul Băsescu şef cu propaganda în partidul preş. Preş de la preşedinte? Vorbeşte şeful cu propaganda numai după dictarea prezidentului. Bate cu ciocănelul în masă şi are pretenţia să scriem după indicaţiile sale. Ca şi premierul, cînd treaba merge prost, dă vina pe presă. Cîtă neobrăzare! S-a văzut pe cai mari şi face pe nebunul! Mic şi al dracului! Marele şef cu propaganda vrea să ne înveţe imnul Partidului Democrat. Ne spune că PD dă ora exactă în Alianţă! Treaba lor de ce încearcă să bage pumnul în gura presei! Cine mişcă în front? Visează trompeţica să-i ţină pe toţi gazetarii sub degetul lui mic de aceeaşi statură cu el. De ce? Ca să-i facă pe plac prezidentului. Cînd are draci îşi roade unghiile. De altfel, dumnealui a venit cu unghiile roase de pe băncile Opoziţiei. Îl ofticau la nebunie nivelul de trai şi giumbuşlucurile foştilor aleşi. Era subiectul lui preferat. Se scufunda cu totul, făcea bulbuci, pesemne din cauza excesului de fasole, şi visa, cu degetul în gură, la putere... Tîta mare! Trompeţică reprezintă cumulul trăirilor şi resentimentelor care au pus vreme îndelungată stăpînire pe el. Acum, gata, e la putere! E cineva! Are cuţitul şi pîinea în mînă. E şef cu propaganda cu trecere prin curtea prezidentului. Poate tăia şi spînzura cînd vrea dumnealui! Trompeţică este împins în faţă ca să-i urecheze pe cei care nu satisfac poftele de propagandă care pun stăpînire pe partid. Tot el promovează politica esteticului. Răspunde, cu alte cuvinte, de farduri şi măşti. Trompeţică ne spune nouă cine şi cît trebuie gîdilat, adulat sau ridicat în slăvi. Dumnealui face programări la interviuri, dezbateri şi reportaje despre faptele de vitejie ale parlamentarilor democraţi. E un fel de regizor cu sarcini complexe, pentru că realizează şi videoclipuri menite să facă praf inima electoratului dus cu preşul. Preş vine de la preşedinte? Trompeţică îi spune liberalului aliat cînd să rîdă, cînd să plîngă şi cînd... plouă. Şi cînd plouă, ştiţi cum foloseşte democratul rima. Sînt situaţii cînd pică bine o răpăială scurtă pe tema "omul care aduce ploaia" sau "omul care ne dă nouă". Cine face şi desface totul în ţara asta? Sînt modele propagandistice care încă mai ţin unora de foame! Mai ales dacă vin din partea prezidentului… Se supără cîte un democrat aflat la putere că nu este băgat în seamă de presă! Se dă cu fundul de pămînt în speranţa că va fi întrebat în legătură cu starea gravitaţională. E gata să spargă un geam ca să fie băgat în seamă. Indivizii de genul ăsta tînjesc după presa de curte! De ce prezidentul să aibă trompeţica lui şi ei, nu? Democraţii mai mici aşteaptă ca trompeţica să-i programeze la interviuri. Au uitat alegătorii de ei. Şi, uite, vin anticipatele! Dumnealor nu s-au afirmat nici măcar în materie de şpriţ de vară. Se zbat anonimii noştri politicieni de la putere precum peştii pe uscat. Dau din coadă fără nici un folos. În schimb, rîvnesc la popularitate şi la glorie. Politicianul fudul se bate de pomană cu cărămida în coşul pieptului. Trompeţica emite doar indicaţiile preţioase venite de la Cotroceni. De cînd este la putere, Partidul Democrat are tupeu! Trompeţica a prelucrat şi conservat apucăturile parveniţilor ajunşi la putere. Nu mai ai loc de atîţia şmecheri, prezentatori de bancuri şi fiţoşi-greţoşi de putere! Trompeţică trasează noile directive. Cîţi veniţi la putere, nu-i aşa, tot atîtea apucături! Trompeţică se vrea a fi deţinătorul adevărului absolut. Nu contează că dă zilnic cu bîta în baltă! Trompeţică ar vrea să-i pună pe toţi gazetarii într-un borcan. Argumentul lui e că a cîştigat alegerile şi nu trebuie nimeni să-i sufle în ciorbă! Băiatul ăsta, care pozează în democrat, visează deja la un nou Comitet Central. Trompeţică ţine lista neagră cu cei ce obişnuiesc să-l critice pe prezident. Dacă nu-i lauzi pe democraţii aflaţi la putere sau pe prezident, eşti un simplu găozar! Găozarii din presă sînt cei care îl critică pe prezident! Nişte intriganţi care au ce au cu fabricile şi uzinele prezidentului! Dai în mine?