UN PAMFLET PE ZI

Face oul pe deşteptul în cuibarul de partid! De cînd a auzit el că s-a interzis numărarea lui i s-a urcat puterea la cap. Se dă de-a rostogolul oul prin cuibarul de partid şi ia găina la mişto. Firesc, pe el l-a... ouat în partid un cocoş. Mă rog, pe vremea aia se dădea cocoş, că, acum, de cînd îl aleargă unii, şi-a cam pierdut din pene şi, mai ales, din tupeu. Sare oul cu gura la găină. Mă refer la găina pe post de partid, ca să nu generăm confuzie, pentru că, în această perioadă, au mai căzut şi alţii de... găină. I s-a urcat oului vedetismul la cap. Să-l auziţi cum dă el lecţii tuturor despre cum poate fi modernizat partidul. Îi place la nebunie oului să fluture victoria socialismului deasupra cuibarului. De altfel, nu prea mai are nimeni loc în cuibarul în care a fost ouat, pentru că prea s-a umflat în coajă! A încercat să-l mai tempereze cu gheara găina-partid, dar fără nici un rezultat. Stă oul să crape de-atîta îngîmfare. A fost pusă din nou şi cu mai mult zel pe tapet o lozincă populară - "Oul a făcut găina". Cu asta se bate în piept oul nostru, încercînd să dea peste cap legile naturii din politichie. Încearcă să ne convingă oul că el a făcut găina de partid. Ne arată tot felul de scheme, ne vorbeşte despre arta înmulţirii (clocirii) la găini, despre valenţele oului în politica noastră autohtonă. Pe vremea cînd găina făcea politică şi a trecut destul de mult timp de atunci, oul nici nu exista. Sau poate exista sub forma unui ou de bibilică. Cine dracu a auzit de el în politică? Dacă răsfoim istoria politichiei noastre de după Revoluţie, vom vedea că oul a fost un biet anonim. Degeaba încearcă el să se dea acum ou de struţ. Aiurea, nu-l prinde. Numai gura e de el, dar, din păcate, la noi, vorba aiurea mai prinde încă la amărăşteni. S-a apucat, de cîteva zile încoace, oul să-i ţină lecţii de politică găinii, dar, cum să zic, la modul băşcălie. Îi dă numai replici de genul: "Ce ştii tu, fă, găină...". Păi, aşa se vorbeşte cu găina care, chiar dacă nu mai face ouă de aur, te ţine sub aripa sa, că altfel, te-ar mînca dihorii justiţiei! Bine spunea cine spunea că pe cine nu laşi să moară, uite, nu te lasă să trăieşti şi să-ţi tihnească în cuibarul de partid. Face oul tot felul de glume proaste cu găina. O persiflează la tot pasul şi îi trage basca pe ochi. Îi şade rău găinii cu basca trasă pe ochi, mai ales cînd i-o trage oul. Glume proaste de partid. Atîta ştie, atîta face oul! Nu am auzit de multă vreme pe cineva să facă atîta mişto grosier de propriul său partid. Eşti tentat să crezi, dacă nu te-ai apropia, cît de cît, de realitate, că găina-i analfabetă în materie de politichie, iar oul este doxă. Să fim serioşi, domnilor! Dacă s-a întîmplat ca oul să cadă în picioare nu înseamnă că, gata, e doctor docent în politichie. Are şi găina strategia ei. În general, s-a învăţat, ca toate galinaceele, să înghită. Dar, atenţie, pînă la un punct. Nu prea suportă găina-partid mojiciile la adresa ei, mai ales cînd ele se repetă şi, culmea, vin din interior. Cînd o da găina cu ciocul... Şi în politică, găina-partid îşi mănîncă puii. S-ar putea să mai fie nevoie, în perioada imediat următoare, de încă multe alte sacrificii pentru imagine. Îi dă acum oul găinii în guşă cu o oarecare doză de iresponsabilitate. L-aş putea numi un act sinucigaş. Doar un găgăuţă se ia la trîntă cu găina-partid tocmai acum, chiar acum, într-o perioadă de adînci şi periculoase transformări. S-a trezit oul peste noapte mare politician. Se plimbă pe marginea cuibarului şi scuipă găina în cap, exact pe creasta sa simbol. Cît crede şmecherul de ou că o să-i mai ţină obrăzniciile, cît crede el că o să mai fie tolerat? Aud că umblă oul cu tot felul de fitile prin cuibar! Vrea oare să-l arunce în aer? Să nu asistăm, în curînd, la cel mai mare atentat cu ouă!