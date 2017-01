UN PAMFLET PE ZI

Marea manifestare a dosarelor corupţiei a eşuat lamentabil, dupã ce a început spectaculos cu clanţe şi termopane. Procurorii nãduşiţi şi-au retras camioanele de mare tonaj de la Primãrie. Fãcãtorii de dosare penale şi-au scos sula din coastele celor vizaţi la comandã. Unde sînt flagrantele cu mentosan de la începutul anului? Grupurile de interese acţioneazã în cadrul cercurilor de mîini îndemînatice. Fãcãtorul de dosare. Nimeni nu taie şi nu spînzurã mai bine ca el la ordin! Fãcãtorul a prezentat meşteşugul dosarelor croite la ordin şi dupã modele date. S-a numit reprezentaţia sa "Jocul dosarelor fãcute la ordin". A alergat fãcãtorul un an întreg dupã cei trecuţi pe lista neagrã şi nu a dovedit nimic. S-a opintit cît a putut, pînã l-au trecut nãduşelile, sã bage la zdup clienţii puterii, dar nu a izbutit! S-a fãcut de basme cu cîteva autodenunţuri şi scene comice cu mituiţi şi mituitori. I-au susţinut din umbrã ştergãtorii de parbrize de partid, veselarii cu pãrul creţ şi mintea în colţuri, slugile supuse ale portocaliilor rãzbunãtori. S-au ridicat la ordin obiective pentru punerea la zid a politicienilor vînaţi. I-au cîntat în strunã instituţiile statului fãcãtorului de dosare. Au ajuns unii peste noapte mari anchetatori şi inchizitori. De fapt, sînt aceleaşi persoane care au ajutat la croirea cu meşteşug a altor dosare penale. Stã fãcãtorul tot timpul numai în poziţie de drepţi în faţa Puterii. Deşi nimeni nu i-a cerut, poartã cizme ca sã loveascã cu slugãrnicie tocurile cazone. Fãcãtorul de dosare scormoneşte în viaţa unui om cu de la sine putere. Este împins de la spate de tot felul de hahalere, dar asta nu-l scuzã. Se cautã noduri în papurã în speranţa cã ele vor da consistenţã noilor dosare penale comandate de Putere. Lucreazã cu migalã fãcãtorul, încercînd sã-i imite pe cei care fac plase de pescuit. Diverşi şmecheraşi de duzinã se strãduiesc sã terfeleascã la nesfîrşit viaţa unora dintre noi. Fãcãtorului nu-i place sã-l critici. Dacã l-aţi vedea cum îşi aratã colţii la cei care îndrãznesc sã facã acest lucru! Sã nu intri în nodurile lui în papurã. Fãcãtorul de dosare se întrece cu sine în întrecerea socialistã. Cît mai multe dosare în beneficiul Puterii. Reacţioneazã prompt ori de cîte ori este solicitat de sforarii Alianţei sau de sforarul şef. Drept recompensã, a primit o vizuinã nouã, joacã pe la petrecerile grangurilor şi i s-a dat mînã liberã. I s-a recomandat ca în cazul adversarului politic sã nu acţioneze cu mãnuşi. Indicaţia este valabilã şi în cazul celor care nu sînt cu partidul. Înţelegeţi ce vreau sã spun. Eşti pe lista neagrã? Te opui Puterii? Te joacã fãcãtorul în picioare! Slugile Puterii te cautã de firme, afaceri personale sau chiar între dinţi. Dai în partid, adicã în fabrici şi uzine, acestea fiind reprezentate de cîţiva neisprãviţi, dar care au avut sau mai au puterea, îţi cautã imediat fãcãtorul nod în papurã. Este foarte bine antrenat pentru operaţiunea "Nodul în papurã". E migãlos, aşezat şi ambiţios în aceastã privinţã. Te face din priviri. Are oameni fãcãtorul! Adicã indivizi gata sã caute oricînd noduri în papurã. Ei cautã noduri în papurã, iar cei cu propaganda aruncã necontenit cu noroi în tot ce mişcã. Cãutatul de noduri în papurã nu are nici o legãturã cu lupta împotriva corupţiei. Ce-i pasã fãcãtorului de dosare! El trebuie sã-şi îndeplineascã de termen planul la cãutat de noduri în papurã, dacã i se cere sã înregistreze producţii record. E timpul, domnilor, sã vã scoateţi mãştile de pe faţã. În anumite cazuri, aţi fost de-a dreptul ridicoli. Fãcãtorul numãrã noduri în papurã şi ne ţine lecţii despre democraţie! În politichia noastrã nu se ştie, oricînd se poate întoarce roata! S-ar putea ca fãcãtorul sã se plimbe cu roata! Puterea este interesatã acum sã-şi ţinã adversarii la cutie cu noduri în papurã. Cînd nu foloseşte botniţa, apeleazã la cãtuşe! Spectacol de doi bani!