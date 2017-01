UN PAMFLET PE ZI

La politică şi la sport, trebuie să recunoaştem, se pricepe toată lumea. Avem o veritabilă şcoală de profeţi în materie de pronosticuri, scheme tactice şi politichie. Îşi bagă nasul unii, nu de azi, nu de ieri, în stabilirea unor ierarhii în diverse ramuri sportive, dar şi în politichie. Să nu mai spună cineva că nu avem specialişti. Au rămas de prăsilă după urma celor 15.000 de specialişti ţărănişti-cederişti rătăciţi prin tunelul cu Luminiţa la capătul lui. Deştepţii de genul ăsta sînt cei ce se frămîntă tot timpul pentru a-şi da cu părerea în folosul nostru. Nu contează ce vrem noi, importantă este numai părerea lor, mai ales dacă este vorba de oameni cu... greutate. Sîntem îndrumaţi să ne ghidăm după criteriile stabilite de ei. Ne dirijează viaţa după blunul lor plac... Credeam că măcar în domeniile lejere putem să ne dăm singuri cu părerea şi să optăm liberi pentru o variantă sau alta, fără a mai fi mînaţi din spate de vreun partid! Vrem sau nu vrem, trebuie să asistăm la diverse încoronări şi ridicări în grad şi, mai mult decît atît, să acceptăm criteriile de valoare impuse de prezident sau de un lider portocaliu. Emite prezidentul tot felul de judecăţi de valoare în diverse domenii de activitate! Vrea să ne demonstreze că se pricepe la toţi şi la toate. E dăştăpt tare! Nu-l întrece nimeni în materie de analize şi cuvîntări. În realitate, bate cîmpii! O dă de-a dura prin sport şi economia de piaţă. Ne umple de ştiinţa lui! Sînt multe situaţii în care bate cîmpii. Şi noi, vorba aia, sîntem împotriva violenţei! Ne bat pe burtă portocaliii cu specialiştii lor. Nu sînt tot ăia fugăriţi prin tunelul păstorit de Băsescu cînd era ministru al Transporturilor? Au ieşit la lumină plini de funingine şi marcaţi de şuturi în fund. Nu înţeleg de ce prezidentul se rupe în figuri în domenii de care nu are habar! De ce trebuie să-şi dea el cu părerea după fiecare centrare într-un careu? Aşa e la români, unul e mai deştept decît altu'! Ne obligă prezidentul să ne supunem criteriilor sale de selecţie. Totul se mişcă doar la semnalul său şi în direcţia prezidenţială arătată. În realitate, sînt criterii subiective care ţin de interesul său personal. Avem un prezident care face cît 15.000 de specialişti CDR-işti pitiţi sub fusta Luminiţei de la capătul tunelului. Fac şi alţii din Alianţă pe deştepţii. Nu vă plac cuvîntările lui Boc, toate la un loc? Din păcate, nu se găseşte o tribună pe măsura lui! Cînd expune idei, evident, izvorîte din puţul Partidului Democrat, i se vede doar bărbia de la înalta tribună, prea înalta tribună. De aceea, după cum se poate observa, micuţul Boc prezintă bătături în bărbie. Nu este chiar atît de uşor să fii lider de partid teleghidat de la Cotroceni. Pe urmă, trebuie să-ţi ştii măsura. Nici un centimetru deasupra sau peste prezident! Nici o vorbă în plus! Îmi imaginez că, instruit cum e, micuţul Boc nu face "poc" pînă nu are verdele de la Cotroceni. Pot să zic chestia asta? Pot să mă pronunţ în problema cutare? E riscant să fii din întîmplare mai deştept sau mai spiritual decît prezidentul! Vor să ne convingă dumnealor că Alianţa ştie tot! Că avem un guvern doxat. Poate sînt doxe, dar emană fum. Mult fum pentru nimic! Şedinţele de guvern s-au transformat în simple şuete. Singura temă pe ordinea de zi - războiul dintre cele două palate. Premierul nu a respectat solfegiul impus de la Cotroceni, fiind acuzat că tot timpul cîntă fals. Poate nu ştie dumnealui că prezidentul se pricepe foarte bine şi la muzică. În mod deosebit la muzica de partid. Sînt cîţiva portocalii care se erijează în gînditorii patriei. Pînă şi semafoarele sînt creaţia lor universală! Au lansat deja conceptul imbecil că fără ei se alege praful de întreaga naţiune! Paradoxal, cu ei, chiar cu ei în fruntea ţării, s-a ales praful de ţărişoara asta! Buni la teorie, inexistenţi la practică! Fiecare face cum îl taie capul! Nici nu este de mirare că, în aceste condiţii, am ajuns unde am ajuns! Sîntem bătaia de joc a teoreticienilor cu joben. În loc de soluţii, scot din joben tot felul de idei infantile. Sînt tot timpul în căutarea unor improvizaţii salvatoare. Sărmanii iluzionişti! Se îmbată cu apă rece. Beau apă rece din joben şi se îmbată pe loc! Te cred şi eu, apa cu drojdia din capul lor fermentează repede.