UN PAMFLET PE ZI

Revenim la subiectul de ieri pentru simplul motiv că dracul, frate cu prezidentul, şi-a vîrît adînc coada şi la CNSAS. Nu se putea ca prezidentul să nu valorifice această torpilă în aprigile lui bătălii politice. Studiile efectuate în ultima vreme au evidenţiat faptul că dracul şi-a lăsat cu dezinvoltură amprentele peste dosarele unor adversari sau politicieni incomozi pentru Cotroceni. De altfel, în ultimele două luni de zile, tot băgîndu-şi coada prin diverse dosare, a dat naştere la nesfîrşite dispute şi scandaluri politice. Au fost scoşi de ciuf la suprafaţă toţi cei cu gura mare la adresa prezidentului, au fost sacrificaţi de dragul imaginii neutre de cîţiva pioni cu aere de musculiţe. Prezidentul pare a fi extrem de mulţumit de activitatea laborioasă desfăşurată în cadrul CNSAS de către dracul care stăpîneşte la perfecţie arta aţîţatului. În primul rînd, toţi cei care se simt cu musca pe căciulă sau în buletin îi ştiu de frică. Nu suflă nimeni în faţa lui, mai ales de cînd s-a aflat că are spate... la Cotroceni. Am discutat şi ieri despre politica "aţîţă-i, drace, că mie tare mult îmi place" şi despre efectele sale în toate domeniile de activitate. Umbra dracului la CNSAS e mai tare decît umbra lui Mircea! Opinia publică ar vrea să ştie dacă dracul a fost sau nu informator al securităţii. Nu facem nici o afirmaţie, dar trebuie să fii cel puţin naiv ca să crezi insinuările celor care îl prezintă ca pe o uşă de biserică! Dracul şi biserica! Să fim serioşi! Dracul şi CNSAS, da! Adevărul este că prea mulţi drăcuşori au căpătat acces la dosare! Din acest motiv, de altfel, se şi vede, e o adevărată nebunie în sînul CNSAS! Face dracul pe brutarul şi scoate dosare cu lopata din cuptorul instituţiei amintite. Se lucrează doar la comandă. Îi plac dracului dosarele fostei securităţi. Şi prezidentului, nu-i vorbă. A găsit, în fine, scula ideală pentru a face ciocul mic celor care au început să-i ajungă doar pînă la buric! Auzim tot felul de avertismente gen: "Dacă nu-ţi tace fleanca, dai de dracul de la CNSAS!". Înţeleg că nu este prea sănătos din punct de vedere politic să dai de dracul de la CNSAS! A ajuns dracul sperietoarea tuturor celor care nu agrează valsul prezidenţial. S-au strecurat prin CNSAS campioni cu gura care obişnuiau să-l invoce pe dracul în situaţii mai puţin plăcute pentru el, să dea vina pe dumnealui cînd lucrurile nu mergeau cum trebuie, să-l înjure, să-l facă cu ou şi cu oţet. De cînd dracul gestionează dosarele trecutului, ei bine, şmecherii în cauză şi-au modificat total comportamentul! Se ploconesc în faţa dracului, şi-au schimbat vizibil vocabularul, sînt atenţi cu coada lui... Sînt şi indivizi care îl confundă pe dracul cu diverse stafii ale istoriei noastre, motiv pentru care sare în sus la o distanţă apreciabilă şi răcnesc: "Să trăiţi!". De necrezut, de cînd a fost mutat la secţia "dosare", dracul face ordine în politichie după pofta şi crezul personal al prezidentului! S-a găsit, evident, şi o nucă mult prea tare pentru coada sa, mă refer la premier, cu toate că a făcut valuri pe diverse teme în CNSAS. În coada dracului de la CNSAS stă soarta anticipatelor după primirea noastră oficială în UE. Prin nominalizarea de către prezident a şefilor serviciilor speciale, s-a declanşat luna frăţiilor cu dracul, care, după cum am mai explicat, poate lua şi chipul unui mare partid de opoziţie. A dat prezidentul în patima frăţiilor pentru ca nimeni şi nimic să nu-l mai clintească de la Cotroceni! Rău e cu rău, dar mai rău este fără rău, foaie verde de dudău! Dracul de la CNSAS se implică în marile jocuri politice. Îi dă mîna. Pardon, coada! Şi prezidentul se dă în vînt după chicotelile dracului cînd acesta îşi vîră coada acolo unde i se indică... Ba, din cîte am auzit, pot spune că prezidentului îi place la nebunie cînd se gîdilă cu coada dracului de la CNSAS. Chiar dacă nu este atît de stufoasă pe cît se spune şi se descrie, e tot un drac! Aţîţă-i, drace, că prezidentului îi place!