Un pamflet pe zi

Avem cîţiva politicieni care se disting prin anumite trăsături, care ies în evidenţă prin anumite apucături. În funcţie de aceste apucături, unii par a fi mai răi, mai fioroşi şi cu colţii scoşi. Alţii, dimpotrivă, par a fi blînzi, paşnici şi inofensivi. De pildă, sînt politicieni care latră mult, nu numai la lună sau semilună. Cînd sînt invitaţi la vreun protocol cu lupte musulmane, latră pe toată lumea şi ţin coada pe sus, coada stufoasă de lider politic. În politică, cînd daţi nas în nas cu astfel de personaje, nu vă lăsaţi duşi în eroare de morala unui anume proverb, care spune că, mă rog, cîinele care latră, chipurile, nu muşcă. S-ar putea să luaţi plasă, mai ales dacă vă apropiaţi prea mult de coteţul unui anume lider politic, a cărui lătrătură seamănă cu o înjurătură. Nu trebuie însă să cădeţi nici în cealaltă extremă, şi să faceţi din orice potaie politică un buldog, cînd el e un mic şi mărunt pechinez, pe care, dacă nu sînteţi atent cînd urcaţi treptele sediului de partid, riscaţi să-l striviţi cu talpa. E adevărat, dacă îl auzi cum latră pe după uşă, fără să-i vezi moaca-i rotunjoară şi obrăjorii daţi în pîrg, te îngrozeşti! Zici că tună! Aşa rezonanţă are lătratul lui. Mulţi dintre cei care au fost lătraţi de el pe linie de partid au făcut noaptea în pat, de groază şi din cauza grozăviilor auzite. Să-i vedeţi cum îşi latră cuvîntările, cu spume la gură. Se zbîrleşte la microfon şi la ageamiii care îl iau în serios. Se zbîrleşte tot, cît e el de mic şi de bondoc. Latră pe toată lumea din teritoriu. La cei de la centru nu prea îndrăzneşte să-şi arate colţii, dacă nu e matol! Din cînd în cînd, mai mîrîie cîte o Guşă. Cînd e nemulţumit, îi acuză de indisciplină de partid pe cei care nu îi iau în serios lătrăturile. Spuneam că nu întotdeauna este suficient ca să te impui în politică, să ştii să latri. Unul latră, altul zgîrie. Există şi astfel de specimene în ograda politichiei noastre. Nu ştiaţi? Nu aţi auzit de politicianul blînd, dar care zgîrie rău! Aveţi grijă, felinele sînt cele mai parşive, mai ales în politică, şi în afaceri, unde toarce cît îi merge lui bine. Şi cînd nu mai are nevoie de tine, harşt, te zgîrie rău! Pînă deunăzi, credeam că cel care latră mult şi tare trage singur toate sforile, ca un clopotar harnic, că el e şeful în toate. Ei, bine, recunosc că m-am înşelat. Am crezut că, dacă cel care latră l-a adus pe cel care zgîrie în partid, l-a urcat în balconul Puterii şi i-a dat şi funcţie de conducere. Nici vorbă. Am auzit că cel care zgîrie face jocurile, în afaceri, pe la diverse licitaţii, cu diverse produse de bază, pe care le găsim şi în doctrina partidului, la capitolul creşterea nivelului de trai. În astfel de treburi, care ţin, evident, de buna pregătire politică a fiecăruia, cel care latră nu se bagă deloc peste cel care zgîrie. Nu o să-i afli niciodată concurînd la aceeaşi licitaţie. Cel care latră, cît este el ditamai liderul de partid, deci, şeful lui, nu mişcă în front în faţa celui care zgîrie rău! Stă deoparte ca să nu se nască suspiciuni. Cel care latră schelălăie uşor cînd te faci asupra lui. Cazul de faţă demonstrează că nu întotdeauna ierarhiile la vedere sînt şi cele reale într-un partid. Te fereşti de cel care latră, sărind cît colo, şi dai peste blîndul care zgîrie rău! Dacă aţi şti ce voce suavă are în telefon, cînd toarce şi te ameninţă lin ca el, cel care zgîrie rău, e la Putere! Şi să nu uiţi, Darie, că ai familie! Cel care latră şi cel care zgîrie au un singur element comun - sînt nişte ticăloşi!